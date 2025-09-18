台人赴日自駕沒保險慘賠數十萬　我駐日處貼3案例：買對最重要

記者蔡玟君／綜合報導

出國玩你都有記得買保險嗎？台北駐日經濟文化代表處那霸分處日前就在臉書專頁分享3件台灣人在沖繩發生的案例，提醒民眾出國玩不但要買保險，且要買對，才能避免意外發生時荷包大失血。

▲沖繩是台灣人最愛的度假勝地。（示意圖／KKday提供）



台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示，近期就發生多起台灣旅客在日本自駕或突發急病的案例，賠償金額動輒上看數十萬日圓，甚至因醫療專機返台治療，醫療與運送費用合計高達數百萬元新台幣，讓人荷包大失血。

▲旅客在日本租車自駕，記得一定要額外保險。（圖／記者周湘芸攝）

例如今年6月，有民眾在沖繩宮古島租車，認為只開一天車、路況單純，便未加保額外保險。沒想到卻與計程車擦撞，最終需支付包含修車費與租車公司營業損失（NOC）在內的賠償金，共30萬日圓。另一起則發生在8月，該名旅客自認駕駛經驗豐富，租車同樣未加保，回國前一天與貨車擦撞，賠償金額也高達12萬日圓。

更嚴重的案例是一名旅客7月在沖繩突發急病，必須立即手術，後續更動用醫療專機轉送返台，光是日本當地醫療費加上專機後送費用，累積金額已達數百萬元新台幣。

▲在國外自駕，切記保險不能省。（圖／記者鄺郁庭攝）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，若計畫在日本自駕，切勿僅購買基本的對人責任保險，建議額外加保「對財物賠償」、「車輛賠償」及「營業損失賠償（NOC）」等項目，以免因事故導致龐大經濟負擔。

同時，所有旅客在購買旅平險時，也應確認是否包含「傷害醫療」、「海外突發疾病醫療」及「海外專機後送服務」，才能確保緊急情況下獲得完整保障。雖然出國保險會增加一筆費用，但能換來安心與安全，那霸分處呼籲，台灣旅客出國前務必「買好、買滿、買對」，才能安心出遊、平安返家。