ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台人赴日自駕沒保險慘賠數十萬　我駐日處貼3案例：買對最重要

記者蔡玟君／綜合報導

出國玩你都有記得買保險嗎？台北駐日經濟文化代表處那霸分處日前就在臉書專頁分享3件台灣人在沖繩發生的案例，提醒民眾出國玩不但要買保險，且要買對，才能避免意外發生時荷包大失血。

▲▼沖繩旅遊，長灘島，日本旅遊，首爾旅遊。（圖／KKday提供）

▲沖繩是台灣人最愛的度假勝地。（示意圖／KKday提供）
 

台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示，近期就發生多起台灣旅客在日本自駕或突發急病的案例，賠償金額動輒上看數十萬日圓，甚至因醫療專機返台治療，醫療與運送費用合計高達數百萬元新台幣，讓人荷包大失血。

▲▼日本租車,自駕,自駕旅遊,日本旅遊。（圖／記者周湘芸攝）

▲旅客在日本租車自駕，記得一定要額外保險。（圖／記者周湘芸攝）

例如今年6月，有民眾在沖繩宮古島租車，認為只開一天車、路況單純，便未加保額外保險。沒想到卻與計程車擦撞，最終需支付包含修車費與租車公司營業損失（NOC）在內的賠償金，共30萬日圓。另一起則發生在8月，該名旅客自認駕駛經驗豐富，租車同樣未加保，回國前一天與貨車擦撞，賠償金額也高達12萬日圓。

更嚴重的案例是一名旅客7月在沖繩突發急病，必須立即手術，後續更動用醫療專機轉送返台，光是日本當地醫療費加上專機後送費用，累積金額已達數百萬元新台幣。

▲▼日本自駕,右駕。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲在國外自駕，切記保險不能省。（圖／記者鄺郁庭攝）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，若計畫在日本自駕，切勿僅購買基本的對人責任保險，建議額外加保「對財物賠償」、「車輛賠償」及「營業損失賠償（NOC）」等項目，以免因事故導致龐大經濟負擔。

同時，所有旅客在購買旅平險時，也應確認是否包含「傷害醫療」、「海外突發疾病醫療」及「海外專機後送服務」，才能確保緊急情況下獲得完整保障。雖然出國保險會增加一筆費用，但能換來安心與安全，那霸分處呼籲，台灣旅客出國前務必「買好、買滿、買對」，才能安心出遊、平安返家。

關鍵字： 日本旅遊 沖繩旅遊 自駕旅遊 旅遊險 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

推薦閱讀

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

出國保險別省　駐日處：買對最重要

出國保險別省　駐日處：買對最重要

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

全聯推出「香菜馬卡龍」還有鹹食

全聯推出「香菜馬卡龍」還有鹹食

全家集結「褲褲兔、蠟筆小新」周邊鮮食齊發

全家集結「褲褲兔、蠟筆小新」周邊鮮食齊發

鴨肉飯＋燉鴨湯只賣60元！

鴨肉飯＋燉鴨湯只賣60元！

壽司郎與《寶可夢》合推集點活動

壽司郎與《寶可夢》合推集點活動

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

宜蘭「村華麵包店」試營運

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

新北10大秋季活動　碧潭將迎國際IP

15元滷肉飯隱身萬華老市場

桃園「南瓜谷魔法村」免費拍到10/31

「伏見稻荷大社」很陰的真相

台中50元豆花「配料不限量自加」

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

熱門行程

最新新聞更多

坐落花蓮寧靜街道！工業風獨棟民宿

御私藏北車複合店推第2波開幕優惠

wataru焙茶飲品專賣插旗松菸商圈

出國保險別省　駐日處：買對最重要

人稱「札幌後花園」定山溪一日遊攻略

新北市打造低碳旅遊新典範　三條綠色路線串聯環境教育與在地文化

全聯推出「香菜馬卡龍」還有鹹食

全家集結「褲褲兔、蠟筆小新」周邊鮮食齊發

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366