台南獲選「亞洲10大街頭美食城市」　外媒讚：來這什麼都要吃

▲花園夜市是台南代表夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳韋成攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣美食再登國際！英國知名雜誌《Time Out》近日公布「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南以豐富多元的街頭小吃和獨特飲食文化榮獲第六名，更是台灣唯一入選城市，有別於其他入選城市選出幾樣代表性美食，該文章表示「在台南，什麼都要吃！」

▲牛肉湯是台南代表美食之一。（圖／記者蔡玟君攝）

根據英國知名雜誌《Time Out》選出的「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南被評為「不僅是台灣文化的發源地，更是『美食之都』」例如百年牛肉湯、鱔魚意麵等，而獲得米其林必比登推介的「小公園擔仔麵」也是推薦美食。

此外，文內也指出，到台南就是「什麼都要吃」，來碗牛肉湯、逛逛花園夜市，蚵仔煎、蜜地瓜、棺材板、甚至臭豆腐，都值得一試。

亞洲十大街頭美食城市榜單

1.馬來西亞 檳城

推薦美食：炒粿條、亞參叻沙、印度甩餅、福建蝦麵

2.越南 河內

推薦美食：烤肉米線

3.新加坡

推薦美食：海南雞飯

4.印度 孟買

推薦美食：炸馬鈴薯堡

5.泰國 清邁

推薦美食：咖哩雞蛋麵

6.台灣 台南

推薦美食：所有都該嘗試

7.日本 大阪

推薦美食：串炸

8.泰國 曼谷

推薦美食：芒果糯米飯

9.柬埔寨 金邊

推薦美食：柬式米線

10.中國 成都

推薦美食：擔擔麵