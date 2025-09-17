ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南獲選「亞洲10大街頭美食城市」　外媒讚：來這什麼都要吃

▲▼花園夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳韋成攝）

▲花園夜市是台南代表夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳韋成攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣美食再登國際！英國知名雜誌《Time Out》近日公布「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南以豐富多元的街頭小吃和獨特飲食文化榮獲第六名，更是台灣唯一入選城市，有別於其他入選城市選出幾樣代表性美食，該文章表示「在台南，什麼都要吃！」

▲▼台南阿棠牛肉湯。（圖／記者蔡玟君攝）

▲牛肉湯是台南代表美食之一。（圖／記者蔡玟君攝）

根據英國知名雜誌《Time Out》選出的「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南被評為「不僅是台灣文化的發源地，更是『美食之都』」例如百年牛肉湯、鱔魚意麵等，而獲得米其林必比登推介的「小公園擔仔麵」也是推薦美食。

此外，文內也指出，到台南就是「什麼都要吃」，來碗牛肉湯、逛逛花園夜市，蚵仔煎、蜜地瓜、棺材板、甚至臭豆腐，都值得一試。

亞洲十大街頭美食城市榜單

1.馬來西亞　檳城
推薦美食：炒粿條、亞參叻沙、印度甩餅、福建蝦麵

2.越南　河內
推薦美食：烤肉米線

3.新加坡
推薦美食：海南雞飯

4.印度　孟買
推薦美食：炸馬鈴薯堡

5.泰國　清邁
推薦美食：咖哩雞蛋麵

6.台灣　台南
推薦美食：所有都該嘗試

7.日本　大阪
推薦美食：串炸

8.泰國　曼谷
推薦美食：芒果糯米飯

9.柬埔寨　金邊
推薦美食：柬式米線

10.中國　成都
推薦美食：擔擔麵

關鍵字： 台南旅遊 台南美食 美食雲 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

