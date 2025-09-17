台南獲選「亞洲10大街頭美食城市」　外媒讚：來這什麼都要吃

▲花園夜市是台南代表夜市。（圖／台南市政府提供，攝影師陳韋成攝）
記者蔡玟君／綜合報導
台灣美食再登國際！英國知名雜誌《Time Out》近日公布「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南以豐富多元的街頭小吃和獨特飲食文化榮獲第六名，更是台灣唯一入選城市，有別於其他入選城市選出幾樣代表性美食，該文章表示「在台南，什麼都要吃！」
▲牛肉湯是台南代表美食之一。（圖／記者蔡玟君攝）
根據英國知名雜誌《Time Out》選出的「亞洲十大街頭美食城市」榜單，台南被評為「不僅是台灣文化的發源地，更是『美食之都』」例如百年牛肉湯、鱔魚意麵等，而獲得米其林必比登推介的「小公園擔仔麵」也是推薦美食。
此外，文內也指出，到台南就是「什麼都要吃」，來碗牛肉湯、逛逛花園夜市，蚵仔煎、蜜地瓜、棺材板、甚至臭豆腐，都值得一試。
亞洲十大街頭美食城市榜單
1.馬來西亞 檳城
推薦美食：炒粿條、亞參叻沙、印度甩餅、福建蝦麵
2.越南 河內
推薦美食：烤肉米線
3.新加坡
推薦美食：海南雞飯
4.印度 孟買
推薦美食：炸馬鈴薯堡
5.泰國 清邁
推薦美食：咖哩雞蛋麵
6.台灣 台南
推薦美食：所有都該嘗試
7.日本 大阪
推薦美食：串炸
8.泰國 曼谷
推薦美食：芒果糯米飯
9.柬埔寨 金邊
推薦美食：柬式米線
10.中國 成都
推薦美食：擔擔麵
