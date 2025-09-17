宜蘭「村華麵包店」試營運！每日現做　必點招牌海鹽奶油捲

▲宜蘭市新開幕的「村華麵包店」，招牌「海鹽奶油捲」最受歡迎。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭又多了一家新麵包店！過去在樹林經營的「村日拾糖」現在搬到宜蘭市，並改名為「村華麵包店」，從即日起試營運，有網友就表示，開店一早就吸引許多民眾到場排隊嘗鮮。店家也表示，招牌「海鹽奶油捲」從9月21日起限現場購買，每人限購12顆。

▲▼村華麵包店的麵包每天新鮮製作。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

「村華麵包店」於2017年自餐車起家，後來在樹林設立實體店舖「村日拾糖」，備受網友喜愛。老闆於今年6月底宣布歇業、舉家搬至宜蘭成立工作室，並將品牌重新命名為「村華麵包店」開幕。

店內產品以純粹食材呈現最原始的麵包風味，嚴選法國T55粉、熊本粉、自養液種、法國灰海鹽、岩鹽及比利時發酵奶油，採用長時間低溫發酵方式，透過高含水量技巧拉出細膩氣孔，呈現最自然的麥香與甜味。

▲大法國麵包。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲脆皮肉桂捲。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

目前試營運期間提供10種麵包與甜點選擇，包括外酥內軟的大法國麵包，無糖無油，麥香濃郁；香氣十足的起司薄餅與紅豆薄餅建議當天食用完畢，還有村日吐司、脆皮肉桂捲都是人氣商品。

▲克林姆麵包。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲也有咖啡可購買。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

除了麵包外，店內也提供使用許慶良鮮乳製作的拿鐵與美式咖啡。業者指出，麵包每日陸續出爐，若有需求，建議先在官方IG事先預訂，才可買得到喜歡的麵包。