ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭「村華麵包店」試營運！每日現做　必點招牌海鹽奶油捲

▲▼宜蘭村華麵包店。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲宜蘭市新開幕的「村華麵包店」，招牌「海鹽奶油捲」最受歡迎。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭又多了一家新麵包店！過去在樹林經營的「村日拾糖」現在搬到宜蘭市，並改名為「村華麵包店」，從即日起試營運，有網友就表示，開店一早就吸引許多民眾到場排隊嘗鮮。店家也表示，招牌「海鹽奶油捲」從9月21日起限現場購買，每人限購12顆。

▲▼宜蘭村華麵包店。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲▼村華麵包店的麵包每天新鮮製作。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲▼宜蘭村華麵包店。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

「村華麵包店」於2017年自餐車起家，後來在樹林設立實體店舖「村日拾糖」，備受網友喜愛。老闆於今年6月底宣布歇業、舉家搬至宜蘭成立工作室，並將品牌重新命名為「村華麵包店」開幕。

店內產品以純粹食材呈現最原始的麵包風味，嚴選法國T55粉、熊本粉、自養液種、法國灰海鹽、岩鹽及比利時發酵奶油，採用長時間低溫發酵方式，透過高含水量技巧拉出細膩氣孔，呈現最自然的麥香與甜味。

▲▼宜蘭村華麵包店。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲大法國麵包。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲▼宜蘭村華麵包店。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲脆皮肉桂捲。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

目前試營運期間提供10種麵包與甜點選擇，包括外酥內軟的大法國麵包，無糖無油，麥香濃郁；香氣十足的起司薄餅與紅豆薄餅建議當天食用完畢，還有村日吐司、脆皮肉桂捲都是人氣商品。

▲▼宜蘭村華麵包店。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲克林姆麵包。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲▼宜蘭村華麵包店。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

▲也有咖啡可購買。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌臉書專頁授權提供）

除了麵包外，店內也提供使用許慶良鮮乳製作的拿鐵與美式咖啡。業者指出，麵包每日陸續出爐，若有需求，建議先在官方IG事先預訂，才可買得到喜歡的麵包。

關鍵字： 宜蘭旅遊 美食雲 美食情報 村華麵包店 宜蘭美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

推薦閱讀

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

本村炸雞推出4款全新韓式美食

本村炸雞推出4款全新韓式美食

八色烤肉中秋套餐會員88折

八色烤肉中秋套餐會員88折

宜蘭「村華麵包店」試營運

宜蘭「村華麵包店」試營運

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

玩水露營烤肉一次滿足！萬里親子園區

玩水露營烤肉一次滿足！萬里親子園區

華航聯名Care Bears彩虹熊推機上甜點　全航線、艙等吃得到

華航聯名Care Bears彩虹熊推機上甜點　全航線、艙等吃得到

超商「連5天優惠」懶人包　飲料零食買1送1

超商「連5天優惠」懶人包　飲料零食買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

15元滷肉飯隱身萬華老市場

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

台中50元豆花「配料不限量自加」

「伏見稻荷大社」很陰的真相

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

台南療癒系甜點店能近距離摸水豚

新北10大秋季活動　碧潭將迎國際IP

熱門行程

最新新聞更多

雞湯桑與日本名店「八咫烏」合作

絕美山河咖啡廳藏身大溪老街！

本村炸雞推出4款全新韓式美食

八色烤肉中秋套餐會員88折

宜蘭「村華麵包店」試營運

妻夫木聰續任台灣觀光代言人　赴南部拍宣傳片

Krispy Kreme推能多益榛果可可甜甜圈

玩水露營烤肉一次滿足！萬里親子園區

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366