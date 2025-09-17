樂麵屋插旗汐止「10月開幕」　美麗華店、三重店籌備中

▲樂麵屋叉燒辣辣豚骨拉麵。（圖／取自樂麵屋臉書）

記者黃士原／台北報導

目前在大台北地區有4家分店的樂麵屋，10月即將插旗汐止地區，地點落腳遠雄廣場B1，附近喜歡拉麵的民眾又有新選擇了。

2006年創立的樂麵屋，是台灣首家讓客人選擇自己喜歡口味的拉麵店，可以自行決定麵條粗細與硬度、湯頭濃度，希望讓客人吃完之後覺得滿足又幸福，主要為豚骨拉麵，但有原味、醬油、辣味、焦蔥等多種口味，價格230元起。

▲民眾可以選擇麵條粗細與軟硬度。（圖／取自樂麵屋臉書）

去年豆府董事會通過以股份交換加上現金購買方式，取得樂麵屋百分之百股權，該集團正式跨入日式餐飲，目前在大台北地區有4家分店，接下來豆府將持續展店，10月即將插旗汐止地區，地點落腳遠雄廣場B1，接下來還有美麗華店、三重店。

▲典華集團第二代推出新品牌「越越・新越南料理」。（圖／記者黃士原攝）

另外，看好越南料理在台灣未來的發展潛力，典華集團第二代林廣哲與弟弟共同推出新品牌「越越・新越南料理」，融合家族飲食記憶與海外經歷，並邀請越南裔主廚聯手研發菜單，呈現道地的經典料理與街頭小吃。餐廳今天試營運，10月31日前至店內消費享免服務費優惠，再享任選飲品買一送一。

▲河內烤肉串拼盤。（圖／記者黃士原攝）

不同於一般市面的小吃店，「越越・新越南料理」不只是河粉，希望能打造出讓家庭、好友、商務自在共聚、感受多元文化的精緻體驗。在各地考察的過程中，林廣哲認識了來自越南、長期在香港鑽研粵菜與異國料理的Amy，兩兄弟決定請她擔任研發主廚，並融合家族飲食記憶與海外經歷，以大量新鮮蔬菜、少油、低麩質為核心的飲食結構，提供可以日常享用的新越南料理。