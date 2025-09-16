ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸　3款冰沙喝得到果粒、茶凍

▲▼麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊「巨峰葡萄系列」今年推出全新巨峰葡萄冰沙。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊大學生人氣票選NO.1「巨峰葡萄系列」宣布回歸，除了芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波外，今年推出全新「巨峰葡萄冰沙」，9月18日起全門市上市。

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回來了，今年有3款限定飲品，全新「巨峰葡萄冰沙」選用大顆飽滿的巨峰葡萄打成細緻冰沙口感，北部、中部、東部、離島售價85元，南部售價75元。

▲▼麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸。（圖／麻古茶坊提供）

▲芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波回歸。

「芝芝葡萄果粒」則選用新鮮巨峰葡萄冰沙結合飽足葡萄果肉、清爽綠茶凍，最後淋上濃醇鹹甜芝芝；「葡萄果粒波波」同樣以巨峰葡萄冰沙為基底，搭配自製綠茶凍、Q彈波波增添口感，2款飲品售價相同，北部、中部、東部、離島地區售95元，南部85元。

▲▼八曜和茶「柚粒柚粒系列」經典回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶「柚粒柚粒系列」經典回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，八曜和茶「柚粒柚粒系列」近日也經典回歸，此次選用來自台南麻豆老欉文旦的新鮮手工現剝果肉，保留天然果肉的纖維與多汁口感，一共推出2款飲品選擇，包括「柚太帥307」，基底搭配經過細緻烘焙、帶有花果香的淺焙烏龍，再加入滿滿文旦果粒，每杯售價79元。

另一款「柚迷人505」則以茉妃505茉莉花茶作為茶底，能喝到清新花香結合果肉口感，每杯售價79元，全門市限時開賣。

【你可能也想看】

►拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂
►肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝
►4家手搖飲推「組合優惠」　指定飲品下殺2杯39元起

關鍵字： 美食情報 美食雲 麻古茶坊 八曜和茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【天燈惹禍】住家驚見火焰狂燒！鄰居祭一招自保

推薦閱讀

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

旅遊電商推買飯店送飯店

旅遊電商推買飯店送飯店

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

陽明山「賞芒小旅行」9/15起開放報名

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

15元滷肉飯隱身萬華老市場

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

欣葉日本東北美食吃到飽今日登場

苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場

熱門行程

最新新聞更多

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

旅遊電商推買飯店送飯店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366