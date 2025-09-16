麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸　3款冰沙喝得到果粒、茶凍

▲麻古茶坊「巨峰葡萄系列」今年推出全新巨峰葡萄冰沙。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊大學生人氣票選NO.1「巨峰葡萄系列」宣布回歸，除了芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波外，今年推出全新「巨峰葡萄冰沙」，9月18日起全門市上市。

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回來了，今年有3款限定飲品，全新「巨峰葡萄冰沙」選用大顆飽滿的巨峰葡萄打成細緻冰沙口感，北部、中部、東部、離島售價85元，南部售價75元。

▲芝芝葡萄果粒、葡萄果粒波波回歸。

「芝芝葡萄果粒」則選用新鮮巨峰葡萄冰沙結合飽足葡萄果肉、清爽綠茶凍，最後淋上濃醇鹹甜芝芝；「葡萄果粒波波」同樣以巨峰葡萄冰沙為基底，搭配自製綠茶凍、Q彈波波增添口感，2款飲品售價相同，北部、中部、東部、離島地區售95元，南部85元。

▲八曜和茶「柚粒柚粒系列」經典回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，八曜和茶「柚粒柚粒系列」近日也經典回歸，此次選用來自台南麻豆老欉文旦的新鮮手工現剝果肉，保留天然果肉的纖維與多汁口感，一共推出2款飲品選擇，包括「柚太帥307」，基底搭配經過細緻烘焙、帶有花果香的淺焙烏龍，再加入滿滿文旦果粒，每杯售價79元。

另一款「柚迷人505」則以茉妃505茉莉花茶作為茶底，能喝到清新花香結合果肉口感，每杯售價79元，全門市限時開賣。