典華集團二代打造越南餐廳明天試營運　10/31前享飲品買一送一

▲典華集團第二代推出新品牌「越越・新越南料理」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

看好越南料理在台灣未來的發展潛力，典華集團第二代推出新品牌「越越・新越南料理」，融合家族飲食記憶與海外經歷，並邀請越南裔主廚聯手研發菜單，呈現道地的經典料理與街頭小吃。餐廳明天試營運，10月31日前至店內消費享免服務費優惠，再享任選飲品買一送一。

國人近年前往越南旅遊人數愈來愈多、來台灣工作的當地移工逐漸增加，典華集團二代林廣哲看好越南料理在台灣未來的發展潛力，於是與弟弟共同創立「越越・新越南料理」，第一家店落腳在典華大直店2樓。

▲現沖一口Pho（河粉）。（圖／記者黃士原攝）

不同於一般市面的小吃店，林廣哲創立的「越越・新越南料理」不只是河粉，希望能打造出讓家庭、好友、商務自在共聚、感受多元文化的精緻體驗。在各地考察的過程中，認識了來自越南、長期在香港鑽研粵菜與異國料理的Amy，兩兄弟決定請她擔任研發主廚，並融合家族飲食記憶與海外經歷，以大量新鮮蔬菜、少油、低麩質為核心的飲食結構，提供可以日常享用的新越南料理

「湯底」是越南河粉的靈魂，越越的湯底以牛骨、白蘿蔔、洋蔥與多種中藥材慢熬一整天，使用在經典牛肉河粉、現沖一口Pho（河粉）、越越牛三寶火上鍋3道菜色中，重現越南經典風味。

▲河內烤肉串拼盤。（圖／記者黃士原攝）

街頭經典方面，「河內烤肉串拼盤」選用雞腿肉、豬梅花以秘製香料醃漬，燒烤至外層微焦、香氣撲鼻，搭配生菜與百香魚露，林廣哲還提到，餐廳使用的是台灣僅存魚露工廠（民星魚露）產品；「鮮蝦煎班燒」則承襲法式可麗餅在越南的演變，將蝦肉、豬肉、綠豆仁與豆芽以薄餅包裹煎製，搭配生菜、越式泡菜與魚露享用，層次鮮明。

▲金酥炸春捲。（圖／記者黃士原攝）

▲越越米紙Pizza。（圖／記者黃士原攝）

越南最具代表性的米紙，也在越越餐桌上展現多樣風貌──「鳳梨魚柳生春捲」以魚柳、鮮甜鳳梨和爽脆蔬菜相疊，蘸上綿滑的特製花生醬，鹹香與果香交織出豐富層次；「越越米紙Pizza」以米紙小火慢烤，鋪上肉末、鳳梨、洋蔥與甜椒，帶來Q彈與酥脆的雙重口感；「米紙雲朵蝦」則將鮮蝦裹上蝦漿，再以米紙炸至蓬鬆輕盈，宛如雲朵般的外型。

▲Luc Lac番茄牛粒。（圖／記者黃士原攝）

▲黃金咖哩。（圖／記者黃士原攝）

創意料理中，必點的「椰汁蛤蠣」僅用椰子水、新鮮蛤蠣與香茅烹製，清甜雅致、回味無窮；「焦香椰汁瓦鍋豬」取紅燒肉為靈感，以焦糖、椰汁和魚露燉煮，鹹甜平衡、香氣四溢；「Luc Lac番茄牛粒」則結合越南經典與地中海風格，以番茄、紅椒炙烤成醬汁，融合Shakshuka（北非蛋）概念，展現跨文化飲食的魅力。

▲河內蛋咖啡。（圖／記者黃士原攝）

除了滴濾做法、加入煉乳品嘗的越南咖啡，越越還喝得到「河內蛋咖啡」，這源自越戰時期，因牛奶稀缺，當地人以煉乳和生雞蛋取代，餐廳使用「中原高地咖啡豆」，覆上新鮮生食級蛋黃與煉乳製成的綿密卡士達，口感與卡布奇諾的綿密奶泡相似，入口香濃滑順，甘苦與甜潤交織。

▲煎鮭魚蔬菜沙拉碗。（圖／記者黃士原攝）

越越・新越南料理明天試營運，10月31日前至店內消費享免服務費優惠，再享任選飲品買一送一。

另外，全台已有6家分店的人氣質感早午餐「BRUN不然」進軍新北市，地點鄰近板橋火車站，昨日正式開幕，附近的上班族與居民又多了一個用餐選擇。

深受忠實顧客喜愛的BRUN不然早午餐，在品牌創立第7年迎來第7家分店，板橋店不僅新北市首店，也是目前品牌旗下空間最挑高、視覺感最寬闊的分店，緊鄰新北市政府前廣場與萬坪公園，距離三鐵共構的板橋車站也僅有100公尺，在川流不息的人潮與車陣間，品牌希望以充滿綠意植栽、陽光與簡潔洗鍊的空間，為每位走進餐廳的顧客，創造心靈與味覺上的城市綠洲體驗。

▲季節綠葉沙拉搭鮮蝦酪梨。（圖／記者黃士原攝）

BRUN不然提供全天候供應早午餐，像是含有超過10種蔬菜的酪梨蔬菜碗、可以一次品嚐到燻鮭魚與火腿搭配的經典班尼迪克蛋、由羅勒油與羊乳酪堆疊出口感豐富的炒蛋、龍蝦高湯慢燉的蝦肉燉菜濃汁炊飯，板橋店也搶先推出2道菜色，分別是煎鮭魚蔬菜沙拉碗、季節綠葉沙拉搭鮮蝦酪梨。