ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

訂日本飯店送台灣住宿金500元　滿額再贈HARUKA車票

▲▼Klook推出買飯店送飯店優惠。（圖／Klook提供）

▲Klook推出買飯店送飯店優惠。上圖為福岡THE BASICS飯店。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

政府普發1萬元最快10月起開放領取，大家都在想怎麼花最划算！旅遊電商Klook就宣布從9月17日起推出「放大你的萬元！買飯店送飯店」限時優惠。活動期間旅客只要輸入指定優惠碼，預訂日本飯店即可享95折、最高折抵新台幣1000元，完成訂單再送台灣住宿金500元。

Klook表示，此次買飯店送飯店優惠從9月17日起至11月16日為止，活動期間，旅客只要輸入指定優惠碼，於Klook訂購日本飯店即可享95折，最高折抵台幣1000元，數量有限先搶先贏。完成日本飯店訂單後，Klook再送「台灣住宿金500元」優惠碼，憑此優惠碼訂購指定台灣飯店滿2000元即可折抵500元，使用期限可至2026年2月28日，等於買日本飯店就送台灣飯店。

▲▼Klook推出買飯店送飯店優惠。（圖／Klook提供）

▲京阪京都站南飯店。

Klook同步推薦日本與台灣交通便利、人氣口碑極佳的飯店。如「福岡THE BASICS飯店」的飯店大廳彷彿置身宏偉的圖書館，設計融合人文氣息與現代感，鄰近博多車站，交通便利十分便利；位於JR京都站八条口旁的「京阪京都站南飯店」，步行即可搭乘新幹線與地鐵，訂單滿300美元還可獲得「JR關西機場特快HARUKA車票」。

▲▼Klook推出買飯店送飯店優惠。（圖／Klook提供）

▲花蓮福容大飯店。

台灣方面，「花蓮福容大飯店」緊鄰花蓮港，可遠眺遼闊太平洋與絕美日出，融合現代設計與舒適氛圍，每晚最低約2200元，搭配「買飯店送飯店」活動折抵500元，等於不到2000元即可入住4星級飯店。

▲▼Klook推出買飯店送飯店優惠。（圖／Klook提供）

▲台南禧榕軒大飯店。

「台南禧榕軒大飯店」今年正式榮獲五星認證，成為台南第3家五星級酒店，館內設有頂樓花園泳池、健身房等設施，餐飲以日式旬味為特色，帶來當季最美味的食材與料理，提供旅客深度探索台南文化的舒適休憩空間。

知名訂房平台Agoda則推出限時優惠活動，自9月24日至10月8日飯店訂房最高4折；9月27日與10月6日兩檔快閃再加碼至最高3折，並推出精選機票與活動體驗的專屬優惠；Agoda VIP會員可於9月21日至23日還可優先解鎖優惠，提前卡位好價。

關鍵字： 優惠快訊 普發1萬元 飯店旅館 住宿優惠 飯店優惠 Klook 日本旅遊 亞洲旅遊 台南旅遊 花蓮旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

推薦閱讀

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

旅遊電商推買飯店送飯店

旅遊電商推買飯店送飯店

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

日本「8天賞楓團」報名增3倍　台灣看紅葉最低12399元

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線

金門深度遊！地下迷宮深入秘密軍事防線

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

Tabelog福岡烏龍麵第一名開箱！

陽明山「賞芒小旅行」9/15起開放報名

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

人氣早午餐「BRUN不然」板橋店今開幕

南港藏「禮賓藝廊咖啡館」低消100元

15元滷肉飯隱身萬華老市場

台中1300坪「獨角仙公園」年底完工

欣葉日本東北美食吃到飽今日登場

苑裡鬼門關夜市「1年開1天」9/20登場

熱門行程

最新新聞更多

虎航航點密度超驚人！日網看傻眼：台灣日本航空

麻古茶坊「巨峰葡萄系列」回歸

普發1萬全家推「現金放大」、手搖飲升級市面首例

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運

宜蘭牛主題農場　可幫超萌水牛刷背梳毛

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

旅遊電商推買飯店送飯店

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366