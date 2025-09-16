Mister Donut「甜甜圈買5送1」　生日慶優惠限時6天

▲Mister Donut生日慶優惠開跑。（圖／Mister Donut提供）

記者蕭筠／台北報導

甜甜圈品牌Mister Donut慶祝21周年祭出「生日慶優惠」，限時6天全門市甜甜圈「買5送1或買6送2」；更加碼推出icash專屬活動，凡消費滿額就送線條小狗壓克力夾。

Mister Donut即日起至9月21日祭出甜甜圈買5送1或買6送2限定優惠，凡購買6或8個甜甜圈，其中1個或2個直接免費吃，需含1款指定商品（迷你小球、黑糖QQ奶茶波堤、醇香奶茶歐菲香、胭脂紅茶派、雞蛋沙拉火腿堡、乳酪火腿堡、蜜糖波堤、蜜糖巧克力波堤），限送價低品項，各門市數量有限、售完為止。

同步推出icash專屬活動，即日起凡單筆消費購買線條小狗聯名商品滿150元（含）以上，並以icash Pay或icash2.0結帳即送線條小狗壓克力夾1個，每筆消費限送1個，不累贈，款式隨機送，各門市數量有限、送完為止。

▲COLD STONE推出最新冰淇淋優惠。（示意圖／記者蕭筠攝）

另外，「COLD STONE」直營門市則將於9月19日至9月21日、9月26日至9月28日限定6天祭出最新冰淇淋優惠，可享「同尺寸冰淇淋第2杯現折100元」，且開放口味任選，提醒不含脆餅、桶裝、濃霜淇淋、濃霜聖代，並以價低者為優惠品項。目前冰淇淋最新口味為烤布蕾、檬果，另外也有香奶、草莓等經典口味選擇。