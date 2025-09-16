高雄熱氣球嘉年華來了！有田寮、愛河雙主場　還能搭繫留升空

▲2025高雄愛‧月熱氣球活動將於9月27日開跑。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄市政府觀光局宣布，全台秋季最受矚目的觀光盛典「2025高雄愛‧月熱氣球」，將於9月27日至29日、10月4日至6日在田寮月世界率先啟航，並於10月10日至12日接力移師愛河畔，雙主場輪番升空，帶來截然不同的視覺震撼與浪漫氛圍。活動門票將從9月17日中午12點起在全台7-11的ibon機台與線上售票系統開賣。

「高雄愛．月熱氣球」活動今年邁入第五屆，每年都創造不同話題與亮點。今年除了升空體驗，現場更規劃多個熱氣球拍照打卡點，以及全新升級的裝置藝術。

▲▼可愛的高雄熊熱氣球將再次現身。

其中，田寮月世界以奇特的惡地地形聞名，與熱氣球結合宛如置身土耳其卡帕多奇亞，帶來「登月」般的奇幻感受；而愛河場結合城市水岸景緻，讓遊客能以不同角度欣賞高雄風貌，兩大場域各具特色，不論參加哪一場次，都能收穫獨特的觀光體驗。

▲想搭熱氣球繫留，體驗活動票券從9月17日開賣。

今年最大亮點包括高達28公尺高的超萌巨大「高雄熊熱氣球」現身，同時也將舉辦熱氣球繫留體驗活動，體驗票券從9月17日中午12點起開賣，每人500元。飛行時段依當日氣候及日出日落條件由專業飛行團隊評估，上午場約早上6點至8點，下午場約4點至5點30分，所有體驗均以安全為最高原則。