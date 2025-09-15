起士公爵推中秋限定「芋泥肉鬆巴斯克」　限時享免運

▲起士公爵今年中秋節推出全新「芋泥肉鬆巴斯克」。（圖／起士公爵提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接中秋節，乳酪蛋糕品牌「起士公爵」今年以台灣人最熟悉的芋泥加肉鬆組合，推出全新「芋泥肉鬆巴斯克」，每一口都能吃到鹹甜口感搭配綿密乳酪蛋糕，即日起正式開賣，還可享限時免運優惠。

▲芋泥肉鬆巴斯克還加入甘甜紫薯。

起士公爵推出中秋限定「芋泥肉鬆巴斯克」，嚴選台中大甲芋頭搭配甘甜紫薯，再放進彰化百年品牌水根行的鹹香純豬肉脯，一同與澳洲頂級乳酪一同烘烤，入口時先是吃到醇厚乳酪、綿密芋泥，接著是紫薯甜與肉脯香，打造最熟悉的台灣味，售價780元，即日起於官網上架，至9月18日前還可享免運優惠。

▲byebyeblues首度推出2款蛋黃酥。（圖／byebyeblues提供）

同為搶攻中秋節商機，生乳捲品牌「byebyeblues」首度推出2款蛋黃酥，「璀璨銀河-流沙奶黃蛋黃酥」內餡使用冠軍布蕾結合鹹蛋黃製作成奶黃餡，6入售價680元、8入售價780元；「星河映月-菠蘿蛋黃酥」外層選用酥脆菠蘿皮，搭配綿細緻烏豆沙加入整顆鹹鴨蛋黃的澎湃內餡，6入售價580元、8入售價680元，即日起至10月3日開放於全門市預購。