淡水「蘊泉庄」也推港點吃到飽　4人同行第4人半價

▲蘊泉庄「日蘊堂」推出港點吃到飽。（圖／蘊泉庄提供）

記者黃士原／台北報導

蘊泉庄即日起至12月30日推出暖心秋冬輕旅行活動，除了日蘊堂餐廳推出港式點心吃到飽外，4人同行第4人可享半價優惠，5人同行第5人免費。

蘊泉庄位處淡水河畔唯一的紅樹林台地，可遠眺觀音山、近瞰淡水河。日蘊堂為館內新派粵菜餐廳，即日起至12月30日推出「蘊食香傳・暢饗港點好時光」港式點心吃到飽活動，周一至周五午晚餐、周六日午餐時段供應，每人788元，而且4人同行第4人可享半價優惠，5人同行第5人免費。

日蘊堂新推出的港點吃到飽活動，提供超過50道經典粵式菜色，從冷菜、湯品、港式炸烤點、港點到甜品涼飲都有，像是胭脂蝦皇餃、荷葉糯米雞、港式叉燒包、錦繡魚翅餃、彈牙牛肉丸、腐皮鮮蝦捲、蜜汁叉燒酥、黑金奶黃流沙包等，更有招牌玫瑰油雞、避風塘大蝦、陳皮無錫排骨、明爐燒鴨以及奶油蟹粉焗菜膽等現點菜色。

▲台北凱達大飯店館內家宴中餐廳推出「美饌港點吃到飽」活動。（圖／台北凱達大飯店提供）

另外，位於台北凱達館內的家宴中餐廳，主要提供粵滬風格中式美食，近期也跟進推出「美饌港點吃到飽」活動，每周一、二午餐限定登場，超過50道經典中式料理與精緻港點無限享用，包括必吃的川味口水雞、蜜汁拌中卷、鮮美海鮮湯品與冠軍蔥燒酥等人氣港點料理。須兩人（含）以上同行，大人每人1080元+10%，6-12歲孩童每位599元+10%，凡於中正、萬華區設籍或工作者再享85折優惠。