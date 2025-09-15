《Pokémon GO》36條官方路線登場！送手拿扇徽章　還有免費導覽

▲《Pokémon GO》在台推出36條官方路線，還有免費導覽。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

寶可夢迷看過來！《Pokémon GO》今（15）日在台推出共36條「Take a GO！走出趣！」官方路線，涵蓋文化散步、藝術之旅、風土日誌、生態健行及美食巡禮等5大主題，串聯全台各縣市知名景點與街區。玩家只要完成官方路線，不僅能遇見活動主題寶可夢，旋轉起點與終點的寶可補給站更可獲得台灣限定明信片，並解鎖橘色「官方路線」徽章。

▲免費實體導覽可以走訪全台多個城市。上圖為大稻埕。

此次《Pokémon GO》活動不僅推出特色官方路線，更首度攜手以深度旅行聞名的「島內散步 Walk in Taiwan」，於台北、新竹、台中、台南、高雄推出共10場限量實體導覽，由專業在地導覽員帶領玩家深入大稻埕、鐵道舊城、台南城東與高雄港區等地，發掘隱藏於巷弄的文化故事。

參加實體導覽的旅客還可獲得限定實體明信片，名額有限，採免費報名制，10月5日率先登場的「台北：大稻埕城市故事集」將於KKday平台開放報名。

▲完成官方路線送橘色徽章和手拿扇。

活動期間也推出多重加碼。自9月15日至10月18日止，玩家完成任一官方路線即可獲得橘色徽章，憑徽章至全台中華電信門市兌換活動主題手拿扇，每人限領一份，數量有限送完為止。同期間，只要於KKday官方活動貼文下傳橘色徽章截圖，即可免抽選獲得500點KKday Points，讓玩家在探索城市的同時，也能收穫旅遊驚喜。

