王品石二鍋花蓮首家分店開幕　明天前消費「APP點數加倍送」

▲石二鍋。（圖／王品提供）

▲王品旗下火鍋「石二鍋」花蓮中山店開幕了。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品旗下火鍋「石二鍋」主打平民價格，除了爆香石頭鍋、剝皮辣椒鍋，連牛奶鍋也很受歡迎，該品牌首度進軍花蓮市，已於上周五（9/12）開幕，明天前消費結帳出示王品瘋美食APP，即享瘋點數加倍送。

2009年王品集團進軍火鍋市場，首創石二鍋，以同一個鍋、兩種口味，傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮，提供消費者「一炒二香三煮四鮮」的用餐體驗，除了招牌爆香石頭鍋外，剝皮辣椒鍋、牛奶鍋也很受歡迎。此外，網友也特別推薦店裡的冬瓜檸檬冰沙，還有人戲稱「被火鍋耽誤的冬瓜檸檬冰沙店」。

▲蟲草菌菇鍋。（圖／王品提供）

上周五開幕的石二鍋花蓮中山店，位於中山路與中正路口，店內提供60席，並與全台門店一同推出期間限定的「蟲草菌菇鍋」，以雞湯為基底，加入黃金蟲草與鴻喜菇，打造出濃郁醇香的溫潤湯頭。9月16日前到「花蓮中山店」消費，結帳出示王品瘋美食APP，享瘋點數加倍送，總回饋點數6%。

此外，石二鍋花蓮中山店斜對面的西堤牛排，即日起至11月14日，2人同行到店消費2客套餐，拍照上傳Say Cheese的笑顏，就能免費兌換美味的「BBQ醬烤起司炸雞」1份。

▲客美多咖啡林口三井店今天開幕。（圖／業者提供）

另外，客美多咖啡重回林口商圈，林口三井店今天正式開幕，店裡有面以咖啡杯裝飾的牆面，陳列各式有田燒製作的客美多咖啡專屬杯盤器皿，另外還有以馬賽克磚拼貼出經典的客美多咖啡LOGO，很適合在這裡打卡。除了林口三井店，客美多咖啡淡水首家門市預計10月2日開幕。

▲客美多早上11點前，點飲料附贈早餐。（圖／業者提供）

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

