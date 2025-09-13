ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
40分鐘國慶焰火在南投！9/16有3分鐘試放　當晚6點起交管

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

▲國慶焰火10月10日在南投縣會展中心登場，9月16日晚間將進行試放。（資料照／南投縣政府提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

114年國慶焰火將於10月10日晚間8點起在南投縣會展中心登場！為讓國慶焰火施放更安全璀璨，9月16日晚間8點先進行試放，約3分鐘施放3-8吋焰火彈，共計超過1,000發焰火，重點測試佈彈與落焰狀況，縣長許淑華也將親臨現場，確認施放角度與安全性，為國慶當晚的焰火做好周全準備。

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

▲今年國慶焰火施放規模為近10年最大，10月10日晚間8點起將連續40分鐘。

今年國慶焰火施放規模為近10年最大，10月10日晚間8點起將連續40分鐘、施放超過3萬發焰火，最大尺寸達8吋，共分12段主題，由於臨近貓羅溪與情人橋，將融入南投自然景觀與人文意象，打造專屬南投的國慶印記。同時，縣府更邀請百大DJ妖嬌與知名DJ Mr.GIN現場混音，讓潮流音樂與煙火同步共舞，壓軸再由知名歌手登台演唱，把氣氛推向高潮。

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

▲施放超過3萬發焰火，最大尺寸達8吋，共分12段主題。

這場焰火盛會，適逢10月4日至12日於中興新村舉行的「2025南投世界茶業博覽會」，遊客白天可以品茗茶香、夜晚欣賞焰火。國慶當日下午1點起，會展中心周邊將推出4大主題市集，集結在地小吃、特色餐車、伴手禮專區與文創攤位，後方規劃「親子放電樂園」，有6款遊樂設施供遊玩；下午4點起，多組在地藝文團隊與金曲獎最佳原住民語歌手姑慕·巴紹接力演出，讓遊客從日到夜都能沉浸在南投的節慶氛圍裡。

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

▲▼114年國慶焰火在南投之建議觀賞點、接駁站點。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

交通部分，9月16日焰火試放當天晚間6點至10點將實施交通管制，綠美橋自晚間7點起至試放結束亦同步限重管制；國慶當日自中午12點起會展中心周邊道路即實施管制，縣府在南投市、草屯鎮及名間鄉設置3大接駁站、規劃6條接駁路線，方便遊客往返茶博會場與焰火會場。為減少壅塞，國3南投交流道國慶當日中午起封閉，車輛須改道至中興或名間交流道。

▲114年國慶焰火10/10在南投縣會展中心盛大登場，9月16日晚間8點將進行試放。（圖／南投縣政府提供）

▲114年國慶焰火管制區域和時間。

縣府提醒，焰火施放區及落焰區全面圍籬管制，僅限焰火作業人員、車輛及救護車出入，呼籲民眾體諒並配合相關措施，也多加利用接駁車或公共運輸，確保行車安全與順暢。此外，縣府也規劃兩處替代觀賞點，包括旺來園區及易經大學，現場亦有市集、舞台演出及優惠券發放，提供多元觀賞選擇。更詳細訊息請見官網

關鍵字： 南投旅遊 114年國慶焰火 國慶焰火在南投 國慶焰火試放

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【一輩子的項目】投資案比喻女生不想生小孩原因

