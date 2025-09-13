呼叫林先生！「薰衣草森林」對中同音字免費入園　霜淇淋買1送1

▲9月底前對中「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，可享台中新社薰衣草森林免費入園。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園優惠！自9月17日至9月30日，姓名中含有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園，12歲（含）以下孩童亦可免門票入園，森旅人會員再加碼贈9折消費券及霜淇淋買一送一券。

▲9月17日至11月16日推出「森森感謝祭：老PI約會」。（圖／業者提供）



台中新社薰衣草森林將從9月17日至11月16日推出「森森感謝祭：老PI約會」，並祭出雙重活動。首先，在薰衣草森林生日前夕，舉辦限時兩周免費入園優惠，凡從9月17日至9月30日，姓名中含有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園。接著，10月起推出預約制森林野餐約會體驗，一起重溫千禧世代的老派浪漫。

▲薰衣草森林推出預約制的紅酒燉牛肉雙人野餐籃，遊客可親自提著野餐籃挑選喜愛的角落用餐。（圖／業者提供）



入園即贈老派約會地圖，透過解鎖小任務，深度體驗森林角落，完成任務還能兌換香草小禮包，把美好的森林記憶帶回家。活動期間，更推出限定甜點「初戀冰果聖代」，在櫻花霜淇淋上點綴莓果醬與新鮮水果，搭配獨家香草純露凍打造純愛滋味，每杯售價150元。同時，森旅人會員再加碼贈9折消費券及霜淇淋買一送一優惠券。

▲「戀愛即刻拍」一日約會，季節限定火焰雞冠花花束製作，享受極致老派的浪漫約會。（圖／業者提供）



10月1日起，全新雙人野餐約會套組開放預訂，雙人套組1,250元，包含新上市的紅酒燉牛肉雙人野餐籃與DIY森林復古膠捲材料。遊客可親自提著野餐籃，挑選喜愛的角落鋪上野餐墊享用餐點，親手撿取森林的落葉製作成照片膠捲收藏。

10月25至26日周末，則有限量「戀愛即刻拍」一日約會，雙人套票2,000元，內含入園門票、火焰雞冠花花束製作、野餐套組、復古即可拍一台，吃喝玩樂一次到位，讓情侶享受復古的浪漫約會。

▲福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」延至10月12日，圖為8公尺高《玩具總動員3》主雕。（圖／東北角風管處提供）



另外，2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」自5月底開幕以來，累計吸引超過32萬人次入場，主辦單位宣布延長展期至10月12日止。歡慶延長，只要隨身佩帶迪士尼人物的相關配件，即可享優惠價190元入場。

▲2025福隆國際沙雕藝術季首次呈現「公主與反派」角色。（圖／記者彭懷玉攝）



本屆沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，包含《小美人魚》的反派烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》與《冰雪奇緣》等40座迪士尼主題沙雕。走到終點，更迎來8公尺高《玩具總動員3》主雕，展期延長後，讓中秋及雙十連假再添一個賞玩去處。