ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

呼叫林先生！「薰衣草森林」對中同音字免費入園　霜淇淋買1送1

▲台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園優惠。（圖／業者提供）

▲9月底前對中「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，可享台中新社薰衣草森林免費入園。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園優惠！自9月17日至9月30日，姓名中含有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園，12歲（含）以下孩童亦可免門票入園，森旅人會員再加碼贈9折消費券及霜淇淋買一送一券。

▲台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園優惠。（圖／業者提供）

▲9月17日至11月16日推出「森森感謝祭：老PI約會」。（圖／業者提供）

台中新社薰衣草森林將從9月17日至11月16日推出「森森感謝祭：老PI約會」，並祭出雙重活動。首先，在薰衣草森林生日前夕，舉辦限時兩周免費入園優惠，凡從9月17日至9月30日，姓名中含有「薰、衣、草、森、林」其中任一同音字，出示有效證件即可免費入園。接著，10月起推出預約制森林野餐約會體驗，一起重溫千禧世代的老派浪漫。

▲台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園優惠。（圖／業者提供）

▲薰衣草森林推出預約制的紅酒燉牛肉雙人野餐籃，遊客可親自提著野餐籃挑選喜愛的角落用餐。（圖／業者提供）

入園即贈老派約會地圖，透過解鎖小任務，深度體驗森林角落，完成任務還能兌換香草小禮包，把美好的森林記憶帶回家。活動期間，更推出限定甜點「初戀冰果聖代」，在櫻花霜淇淋上點綴莓果醬與新鮮水果，搭配獨家香草純露凍打造純愛滋味，每杯售價150元。同時，森旅人會員再加碼贈9折消費券及霜淇淋買一送一優惠券。

▲台中新社薰衣草森林呼應「老派浪漫」風潮，首波祭出限時免費入園優惠。（圖／業者提供）

▲「戀愛即刻拍」一日約會，季節限定火焰雞冠花花束製作，享受極致老派的浪漫約會。（圖／業者提供）

10月1日起，全新雙人野餐約會套組開放預訂，雙人套組1,250元，包含新上市的紅酒燉牛肉雙人野餐籃與DIY森林復古膠捲材料。遊客可親自提著野餐籃，挑選喜愛的角落鋪上野餐墊享用餐點，親手撿取森林的落葉製作成照片膠捲收藏。

10月25至26日周末，則有限量「戀愛即刻拍」一日約會，雙人套票2,000元，內含入園門票、火焰雞冠花花束製作、野餐套組、復古即可拍一台，吃喝玩樂一次到位，讓情侶享受復古的浪漫約會。

▲▼2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」。（圖／東北角風管處提供）

▲福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」延至10月12日，圖為8公尺高《玩具總動員3》主雕。（圖／東北角風管處提供）

另外，2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」自5月底開幕以來，累計吸引超過32萬人次入場，主辦單位宣布延長展期至10月12日止。歡慶延長，只要隨身佩帶迪士尼人物的相關配件，即可享優惠價190元入場。

▲「2025福隆國際沙雕藝術季」自5月底開跑以來，截至7月，已累計近10萬人次參觀,2025福隆國際沙雕藝術季「迪士尼仲夏歡樂祭」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025福隆國際沙雕藝術季首次呈現「公主與反派」角色。（圖／記者彭懷玉攝）

本屆沙雕季以「迪士尼仲夏歡樂祭」為主題，包含《小美人魚》的反派烏蘇拉、《101忠狗》的庫伊拉、《魔髮奇緣》、《海洋奇緣2》與《冰雪奇緣》等40座迪士尼主題沙雕。走到終點，更迎來8公尺高《玩具總動員3》主雕，展期延長後，讓中秋及雙十連假再添一個賞玩去處。

關鍵字： 台中旅遊 新社薰衣草森林 薰衣草森林 免費入園 2025福隆國際沙雕藝術季 展期延長

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【特務上身？】媽媽被詐400萬 女兒復仇飛撲引擎蓋擋車手！

推薦閱讀

八卦山低調文旅坐落寧靜半山腰上！

八卦山低調文旅坐落寧靜半山腰上！

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

住一晚巴塞隆納市中心！高空遠眺聖家堂

住一晚巴塞隆納市中心！高空遠眺聖家堂

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

高雄肉豆腐專賣！還原橫濱中華街美味

青山9月連展4店開幕優惠一次看

青山9月連展4店開幕優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

藏壽司全台8成門市「現場補位人數已滿」

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

不二糕餅台北快閃首日「1.5小時賣完千盒」

萬里預約制玩水烤肉農莊！

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

迪士尼探險號首航延期　2補償方案曝

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

熱門行程

最新新聞更多

八卦山低調文旅坐落寧靜半山腰上！

南投9/16有「3分鐘國慶焰火」試放

專訪／全台唯一星野-虹夕諾雅谷關

住一晚巴塞隆納市中心！高空遠眺聖家堂

99元自助吧燒賣炸物吃到飽！

「薰衣草森林」對中同音字免費入園

30年老店「鵝肉川」插旗大巨蛋商圈

新北「中秋6處合法烤肉地」一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366