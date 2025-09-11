ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北國泰萬怡開賣中秋高空燒烤派對　預訂抽Buffet雙人餐券

▲台北國泰萬怡開賣中秋高空燒烤派對。（圖／台北國泰萬怡提供）

記者黃士原／台北報導

看準中秋連假烤肉商機，台北國泰萬怡酒店10月4日晚上推出「中秋高空燒烤饗宴派對」，除了多款海陸料理外，每人還能享用半尾位上「雲丹烤龍蝦」，限量席次90位，預訂者更有機會於當日抽中 MJ Kitchen自助餐廳雙人餐券。

台北國泰萬怡酒店10月4日晚上於14樓Drift Lounge＆Bar高空戶外空間，推出「中秋高空燒烤饗宴派對」，BBQ現烤區除了匯集胡椒烤蝦、蒜香烤羊與炭火乳豬，還有清涼海鮮吧、精緻熱鍋菜、冷菜沙拉等豐富菜色，更有多道甜點、當令水果、啤酒、調酒、氣泡酒等飲品暢飲，每位賓客皆可享用半尾位上「雲丹烤龍蝦」。

中秋高空燒烤派對即日起於KLOOK線上販售，優惠價1880元，限量90位，預訂者更有機會於當日抽中 MJ Kitchen自助餐廳雙人餐券。

▲圓山大飯店中秋星空烤肉饗宴10/4連兩日登場。（圖／圓山大飯店提供）

另外，圓山大飯店也在10月4日、5日連續兩晚，於12樓大會廳盛大推出「覓月．圓山夜」中秋星空烤肉饗宴，由主廚團隊精心打造南洋風味料理，現烤松葉蟹、和牛漢堡等多款頂級食材，搭配軟性飲料、啤酒無限暢飲。現場不僅有Live樂團熱力開唱，還準備總價值超過10萬元豪華好禮摸彩。活動每位成人2380元起、兒童1190元起，住房旅客加購價每位1500元。

關鍵字： 美食雲 中秋節 烤肉派對

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

