東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

▲東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約，上圖為和牛海膽。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

過去只接待熟客的神祕頂級燒肉餐廳「侍燒肉」，9月23日起對外開放預約，營業時間為每周二至周六晚餐時段，每日凌晨00:00開放當日往後30天席次。此外，侍燒肉也引進38個月正宗松阪牛，台灣饕客不用到日本就能享用。

侍燒肉藏身敦南商圈靜巷之中，自2022年底創立以來始終低調經營，僅接待熟客，歷經兩年多後，9月23日起正式對外開放預訂，營業時間為每周二至周六晚餐時段，每日凌晨00:00開放當日往後30天席次。

▲「最中餅生牛肉」使用當日現切生牛肉。

侍燒肉表示餐廳理念是「用美味的燒肉料理來帶給客人歡樂」，以日本松阪牛為主、近江牛為輔，今年5月台灣開放全齡和牛進口政策，引進38個月齡正宗松阪牛，選用來自日本伊藤牧場、得獎無數的高齡母牛「王女の貞」，其油脂融點低至15°C，達到肉質細緻滑嫩、入口即化且香氣濃郁。

▲▼「元祖幻切牛舌」把根部與舌中部位切成螺紋狀，可以嚐到軟嫩與脆口兩種口感。

▲「鹽蔥牛舌」縱切成薄片，包裹特製蔥鹽。

侍燒肉採無菜單形式，但因為採「母牛一頭買」制度，套餐設計可以品嚐到牛隻各個不同部位，像是開場的「最中餅生牛肉」使用當日現切生牛肉，嚴選肥瘦適中部位，搭配當季新鮮水果；接著登場的「元祖幻切牛舌」、「鹽蔥牛舌」使用澳洲牛舌，前者把根部與舌中部位切成螺紋狀，可以嚐到軟嫩與脆口兩種口感；後者則是縱切成薄片，包裹特製蔥鹽。

▲「和牛櫛瓜」選用油脂豐潤的臀上蓋肉。

▲「赤身牛排」選用油脂與瘦肉比例較為均衡的和尚頭。

「和牛櫛瓜」選用油脂豐潤的臀上蓋肉，包裹清甜櫛瓜，點綴日本熟成紅醬。「和牛海膽」選用油脂豐富又軟嫩的肋眼蕊部位，搭配一大匙北海道小川海膽，最後點綴頂級鹽之花，入口時和牛的油脂香與海味鮮甜交織。為了避免整套食用過多油脂，套餐中間穿插「赤身牛排」，選用油脂與瘦肉比例較為均衡的和尚頭，肉質軟嫩多汁卻不顯肥膩。

▲「果醋和牛」是牛腹肉搭配果醋醬與蘿蔔泥平衡和牛的濃郁油香。

▲「和牛白金燒」使用和牛第二昂貴的紐約客部位，並刨上新鮮季節松露增添口感層次。

接著上場的「果醋和牛」是牛腹肉，搭配果醋醬與蘿蔔泥平衡和牛的濃郁油香，增添清爽層次，食用時可搭配混合蘿蔔泥的醬汁；「和牛白金燒」使用和牛第二昂貴的紐約客部位，油脂豐富，沾上特製燒肉醬並以大火的方式涮烤，讓其產生油脂的香氣，搭配生食級蛋液，以壽喜燒手法呈現，最後刨上新鮮季節松露增添口感層次。

▲侍燒肉特別的主食「擔擔麵」。

最後結尾是侍燒肉特別的主食「擔擔麵」，以日式拉麵條搭配自製日式胡麻醬、花椒油、辣油，最後在上方放上和牛絞肉，能品嚐到濃郁的胡麻香氣以及帶點微麻辣的風味。

▲礁溪長榮鳳凰酒店推出周日限定奢華早午餐。（圖／業者提供）

另外，礁溪長榮鳳凰酒店9月14日起推出「周日限定奢華早午餐」，一次集結龍蝦、澳洲和牛、鱈場蟹、干貝、戰斧豬排、松葉蟹腳、廣島生蠔等頂級食材。凡於周六入住含餐專案，即可於周日免費享受價值1580元的海陸早午餐盛宴，吃得到龍蝦三重奏、現切爐烤和牛到松葉蟹腳與鮭魚卵海鮮丼飯。

▲龍蝦三重奏。（圖／業者提供）

肉品區還提供現煎的紐西蘭羊排、美式辣醬戰斧豬、每日新鮮現切爐烤澳洲和牛，以及細火慢燉的澳洲和牛牛肉麵。現場亦供應兩款中式燉湯，花膠菌菇燉雞湯膠質豐富、口感溫潤，水梨雲耳排骨湯則清甜潤肺。