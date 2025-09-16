東海利百代親子館啟用！藝術美學×家庭共學　開創親子互動新模式

▲ 東海利百代親子館啟用！藝術美學×家庭共學開創親子互動新模式 。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

台中東海大學又多了一個必拍打卡點！位於乳品小棧地下一樓的「利百代親子形象館」正式啟用，結合品牌美學與家庭共學概念，成為親子互動的新場域。這裡不僅可以欣賞文具美學，還能體驗繪畫、創作等多元課程，假日帶孩子來玩一整天都不無聊。

▲▼台中東海大學有著名的路思義教堂外，全新「利百代親子形象館」成為親子打卡新亮點。（圖／記者姜國輝攝）

你對東海大學的第一印象是什麼？是大草原上的絕美路思義教堂，還是可愛牧場的乳牛和濃醇鮮奶販售的乳品小棧？如今，校園內又多了一個必訪亮點；位於乳品小棧地下一樓的「利百代親子形象館」正式啟用，結合品牌美學與家庭共學概念，成為親子互動的新場域，也讓校園旅遊更加豐富有趣。

▲▼館內設有全台唯一「路思義教堂積木牆」，並規劃說故事、繪畫等多元課程，讓親子在創作互動中培養情感連結。（圖／記者姜國輝攝）

利百代是深根台灣的文具品牌，陪伴一代又一代的莘莘學子，從學生課桌到家庭創作空間，提供安心與創意的學習工具。此次親子形象館不僅展現品牌美學，也希望把「學習與創意」的精神延伸到校園與社區，讓家庭能共享創作時光。

東海大學學務處學務長龍鳳娣表示，親子館由利百代出資整建，東海大學提供教學與行政資源，將在地文化與教育理念融入館內設計。館內規劃了繪畫與創作體驗課程，並將推廣至社區，希望透過產學合作發揮社會責任，也讓家庭共享創意時光。

▲▼文創教室可依活動調整桌椅，滿足團體需求。東海大學學務長龍鳳娣表示，希望透過與利百代產學合作發揮社會責任，也讓家庭共享創意時光。（圖／記者姜國輝攝）

館內亮點之一是與東海大學合作打造的 IP「小牛日常」，融合乳牛主視覺元素，說故事、繪畫與創作一次滿足。另一個必拍景點是全台唯一「路思義教堂積木牆」，孩子可以在這裡發揮創意與空間理解力，一旁還有彩色的筆筒牆、夜燈與限量文創商品，非常適合親子打卡拍照。

▲▼館內可以看到利百代與東海大學打造全新 IP「小牛日常」，一旁還有文創商品與彩色筆筒牆，成為親子打卡熱點。（圖／記者姜國輝攝）

利百代直營部副理卓芸菲表示，利百代在台灣深耕逾一甲子，親子形象館不只是展示場域，更是企業落實教育與社會共好的具體行動。她說，「即使面對少子化，孩子仍需要多元學習與創意啟發的空間。」

未來，利百代將與教育機構及社區團體合作，規劃更多課程與活動，把親子形象館打造成假日家庭互動、學習創作的熱門旅遊景點，讓大小朋友都能享受共學與創意體驗的新天地。

▲▼利百代副理卓芸菲表示，親子形象館不僅展示品牌，也提供孩子多元學習與創意空間，未來將規劃更多課程，打造假日家庭互動與共學新天地。（圖／記者姜國輝攝）