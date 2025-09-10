辻利茶舗限時19天快閃台中　抹茶版烤年糕搶先開賣

▲辻利茶舗台中中友百貨快閃店獨家開賣新品「抹茶年糕脆脆」。（圖／翻攝辻利茶舗臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」將於9月11日快閃台中中友百貨，並祭出限時買1送1開幕優惠，更獨家開賣新品「抹茶年糕脆脆」，數量有限、售完為止。

辻利茶舗將於9月11日至9月29日限時19天於台中中友百貨開出快閃店，除了吃得到經典抹茶系列飲品、甜點外，更搶先獨家開賣新品「抹茶年糕脆脆」，微酥外皮大口咬下，裡頭是有嚼勁的Q彈丸倉抹茶年糕，口感微苦又帶有濃郁茶香，推薦沾裹冰涼抹茶鮮奶油更添風味，3入原價150元，快閃特價129元。

▲開幕可享限量買1送1優惠。（圖／辻利茶舗提供）

業者加碼祭出開幕限定優惠，9月11日起至9月14日限時4天可享「買辻利濃茶卷切片送辻利拿鐵」優惠，特價150元，每人限購1組，每日限量20組；9月18日再加碼「買辻利拿鐵送辻利霜淇淋」，特價145元，數量有限、售完為止。

▲BAC今年推出「One兔Three」雪芙蕾禮盒。（圖／BAC提供，下同）

▲首度提供客製化服務。

另為迎接即將到來的中秋節，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年推出「One兔Three」雪芙蕾禮盒，選用「琥珀生乳雙餡」口味，鹽味焦糖交織生乳奶霜，濃郁雙餡清爽不膩口，再點綴巧克力脆片增添口感，每盒8入售價580元，即日起至10月6日限時開賣，數量有限、售完為止。

BAC更首度提供「客製化雪芙蕾禮盒」服務，引進日本食用級彩色噴印服務，能將企業LOGO、插畫創作或趣味文字呈現在蛋糕表層，購買30盒以上可以優惠價加購。