姓名對中「金子半之助」任一字88折　同音也可打9折

▲金子半之助「江戶前天丼」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

迎接開學季，金子半之助即日起至9月底祭出「開學點點名」活動，姓名中含有「金、子、半、之、助」任一字，可享整單88折優惠，若同音任一字，也可享有整單9折。

金子半之助主打天丼美食，江戶前天丼、上天丼及天丼是必吃招牌，9月底祭出「開學點點名」活動，姓名中含有「金、子、半、之、助」任一字，可享整單88折優惠，若同音任一字，也可享有整單9折。此外，即日起至9月14日，來店點購主餐即贈折價券50元，可於9月30日前消費滿300元使用。

▲出示軍、警相關身分證明，「這一鍋」4人以上全單66折。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋餐飲集團9月則是再度啟動「金多謝感謝季」，五大品牌同步祭出專屬優惠，9月1日至9月25日，出示軍、警、消、醫護、記者、教師等相關身分證明，並加入《這一鍋集團APP》會員，「這一鍋」可享1至3人同行享88折優惠，4人以上全單66折。

燒肉同話則於9月1日至9月18日祭出套餐優惠，凡點滿用餐人數套餐，3人以下享任一套餐88折，4人(含)以上同行則可享第2套套餐66折（依價格較低者計算）；這一小鍋9月25日前推出「主餐第2件起全面66折」，韓式料理推出「豆腐煲第2件66折」活動。

▲三商炸雞推開學強檔優惠。（圖／業者提供）

速食品牌「三商炸雞」祭出開學強檔優惠，全門市即日起至9月22日祭出「2大買1送1」優惠，包括外帶「6隻酷樂雞腿桶」即送重達1斤的「滋汁腿排桶」，原價660元，特價377元，下殺58折；外帶「6隻蜂蜜辣醬棒腿」即送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，特價169元。