住淡水贈澎湖新旅宿！「大小郵輪飯店」買一送一　還包早餐、宵夜

▲福容淡水漁碼店有郵輪般的外觀，絕美夕陽吸引許多旅客駐足欣賞。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

又有飯店推出買一送一！福容大飯店表示，即日起至12月30日，入住淡水福容飯店即贈福容徠旅澎湖店，兩大一小含早餐僅7,599元起，等於一次體驗「大小郵輪飯店」三天兩夜，感受不同城市魅力。

▲福容徠旅澎湖店雙人閱旅客房。（圖／業者提供）



9月甫開幕的「福容徠旅澎湖」外觀酷似小型郵輪，呼應福容淡水漁碼店的大郵輪造型，對此，業者便從即日起推出「住大郵輪飯店送小郵輪旅店」優惠，業者指出，將於淡水福容退房當日提供「福容徠旅澎湖店」住宿憑證，旅客須以電話訂房，並告知使用此優惠。

▲淡水福容海景豪華客房與市景豪華房差別在於外面是否有海景。（示意圖／業者提供）



凡入住淡水福容飯店市景豪華房，即贈福容徠旅澎湖店雙人閱旅客房，淡水福容飯店含早餐三客，福容徠旅澎湖店則加贈早午餐、宵夜各兩客，不過9月平日每晚需加收500元、假日需加價1000-2000元，10月1日至12月30日之周一至周四入住免加價，使用期限至12月30日止。

▲▼澎湖花蓮雙城記三天兩夜5,800元起；福容花蓮店無邊際泳池遠眺太平洋。（圖／業者提供）



而福容大飯店花蓮店也攜手福容徠旅澎湖，推出「花現澎湖WAY! 2025花蓮澎湖雙城記」專案，一次玩遍兩座靠海的城市，活動期間從明（10日）起至2026年3月31日，三天兩夜只要5,800起，福容花蓮店再加碼贈無動力自行車，以及200元餐飲抵用券一張，限電話訂房，每日限6間。

▲采．寓 halo house今年初開幕。（圖／長榮酒店提供）

另外，「采•寓halo house」是長榮酒店旗下的輕奢新品牌，坐落於台中七期，於今年初開幕。酒店即日起至12月30日與台中長榮桂冠酒店合作，推出「雙館買1送1」住房優惠，透過任一館預訂，在入住時即致贈另一館平日入住的住宿券一張，專案價6,200元起，皆含早餐，需於入住前三天預訂。

▲台中長榮桂冠酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

