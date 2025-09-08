▲青焰牛排館9/8進駐美麗信，9/18前周一至周四送龍蝦料理 。（圖／路易莎集團提供）

記者黃士原／台北報導

「青焰炭火熟成牛排」是路易莎跨足餐飲的品牌之一，繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗鬱金香酒店、麗寶福容大飯店後，今日進駐台北美麗信花園酒店，9月18日前的周一至周四每人消費套餐，再送龍蝦料理1份。為慶祝青焰成立滿周年，全省其他4家門市兩人同行送半隻龍蝦料理1份。

▲青焰牛排館美麗信門市用餐環境。（圖／路易莎集團提供）

青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，主餐提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、櫻桃鴨胸、嫩煎鮭魚等10多道海陸主餐。目前品牌已有新莊嘉軒、新竹伊普索、苗栗鬱金香及台中麗寶福容4家門市，最新分店進駐台北美麗信花園酒店，今日正式開幕。

▲美麗信門市提供多款主選套餐與創意料理。（圖／路易莎集團提供）

美麗信門市提供多款主選套餐與創意料理，包括美國極黑和牛（定價1298元）油花細緻均勻，肉質細膩多汁，入口即化的極致口感；極品龍膽石斑佐白酒奶油醬（定價898元）肉質緊緻彈牙，油脂細膩；伊比利老饕豬佐莓果醬（定價898元）擁有肥瘦相間的大理石紋。

▲自助吧近百道菜色。（圖／路易莎集團提供）

青焰牛排館點主餐能免費享用供應近百道菜色的自助吧，涵蓋美式、義式、泰式、日式與台式多元風格，同時有光焙若提供的蔬食料理。如果只想享用自助吧，每人價格729元。

美麗信門市9月18日前的周一至周四每人消費套餐，再送龍蝦料理1份。為慶祝青焰成立滿周年，全省其他4家門市兩人同行送半隻龍蝦料理1份。

▲肉次方推A5和牛吃到飽套餐，2000元有找。（圖／王品提供）

另外，王品集團近期發現燒肉市場的消費者，不只要吃飽，還要吃得更好，因此將肉品規格拉滿，推出1598元的頂級套餐「究擊の肉」，主打桌邊厚切原塊日本A5和牛霜降部、雪花與角切部位無限供應，同時還有北海道生食級干貝吃到飽、生啤酒無限暢飲，以及豐盛自助吧自由爽吃。

▲肉次方即日起晚間離峰時段，4人同行套餐免費升級。（圖／王品提供）

不只日本A5和牛吃到飽，肉次方即日起也針對晚間離峰時段，打造晚間獵肉活動，9月底前，周一到周四晚上8點30分後到台北峨眉店、新北民權店和高雄裕誠店，4人同行消費598至798元套餐，就能免費升級一階，例如選擇「進擊の肉 798元」直接免費升級一階成「強擊の肉 998元」，不僅能吃到「798元套餐」最熱門的現切肋眼牛排，還可以零元升級，爽嗑「998元套餐」的招牌品項-桌邊現切和牛嫩肩牛排。