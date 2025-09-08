台南3旅宿優惠！住五星飯店+1元享行政酒廊　搭高鐵68折

▲台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

近期台南又新增許多新景點，走逛的同時，挑一間舒適的旅宿讓自己能好好休息更重要。台南就有3間旅宿近期都推出住房專案，+1元就能享受行政酒廊，並在行政酒廊內享用半自助式早餐。

▲台南遠東香格里拉豪華閣。（圖／記者蔡玟君攝）

台南遠東香格里拉

台南遠東香格里拉飯店推出全新「一宿靜好・百年滋味」住房方案，旅客只需加1元，即可雙人享有豪華閣貴賓廊尊榮禮遇，從早餐到傍晚雞尾酒時光。專案每房最低4251元起，即日起至2026年2月13日開放訂房，入住同時，還可在高樓景觀客房內直接享用台南百年老店《連得堂餅家》手工煎餅，免排隊即可品嘗府城經典老味道。

此次專案最大亮點就是+1元即可使用豪華閣貴賓廊，內容包含半自助式精緻早餐搭配現點主餐，讓賓客從早晨開始就能悠享慢活時光與高質感體驗。此外，還可暢享傍晚雞尾酒時光、免費西裝整燙一套，以及預約制會議室兩小時免費使用等多項專屬服務，輕鬆體驗頂級禮遇。

▲▼台南晶英酒店。（圖／業者提供）

台南晶英酒店

台南晶英酒店迎來11周年，即日起至9月30日止特別推出「晶喜連連 壹壹回饋」住房專案，每晚3999元即可入住，官網訂房加購高鐵聯票，享平日標準車廂68折起、商務車廂78折起的超殺優惠。

此次11周年專案「晶喜連連 壹壹回饋」住房專案凡在指定日期入住，兩人成行不含早3999元起即可入住海東客房，加11元升等家庭客房、加111元可享晶英貴賓廊Happy Hours一客，品嚐主廚特製精選鹹甜點與酒品、加1111元直接升等寬敞舒適小西門套房、或延遲退房至下午四點，盡情享受悠閒不趕行程的慢活假期，每周二、三、四還能免費參加「府城散步導覽遊」，在專人帶領之下穿梭巷弄感受歷史古都的底蘊。

此外，周年慶的重頭戲莫過於「消費滿額贈」活動，凡於9月1日至30日期間，憑台南晶英開立之住房或餐飲發票，單日累積消費滿1萬1000元，即可於一樓櫃台兌換限量「提提研 x Another Land 體驗組」。

▲▼和逸飯店台南西門館。（圖／記者蔡玟君攝）

和逸飯店‧台南西門館

台南市中心最好的親子飯店就是「和逸飯店‧台南西門館」了，此次特別推出「寶寶性別派對」與「抓周派對」，並攜手珠寶品牌亞立詩，即日起預訂專案，就有機會獲得價值破萬元的寶寶戒指項鍊。抓周派對包含抓周儀式、周歲證書、生日蛋糕及Cozzi KITCHÉN自助餐點，15人方案2萬3500元起；寶寶性別派對則以主題式佈置、性別揭曉氣球與西式輕食餐點營造驚喜氛圍，10人方案1萬8000元起

同步熱銷的「10在精彩 卡通明星慶生趣」住房專案將於9月30日截止，入住卡通主題房每晚5200 元起，平日享免費升等兩大床，再贈送價值千元的卡通主題備品。