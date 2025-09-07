3間阿里山飯店優惠！免費搭小火車看雲海　享早餐、零食吃到飽

▲天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

阿里山是嘉義最具代表性的景點，也帶動嘉義縣在國際知名度慢慢提升。趁著秋季天氣逐漸轉涼，3間阿里山旅宿業者均推出住宿優惠，不僅能免費升等、古早味零食吃到飽，還送高鐵站接駁至阿里山，搭小火車穿梭山林之間。

▲▼入住享免費升等，還能免費吃古早味零食。（圖／業者提供）

天成文旅-繪日之丘

嘉義旅宿「天成文旅-繪日之丘」搶攻九月平日出遊客群，從9月19日至10月6日止推出「秋季回嘉平日升等家庭房」住房優惠，凡周一至周四入住精緻客房，每晚3200元起，加碼免費升等原價1萬1000元溫馨家庭房，並能免費使用飯店豐富設施。

擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘，連續多年榮獲旅遊網票選為最美親子飯店殊榮。此次專案除了可以免費升等，並提供隔日豐盛自助早餐，以及免費享用古早味零食、星空童樂室、專屬孩童的小旅人樂園以及互動同樂的桌遊室等。

▲阿里山賓館豪華雙人房如宿森林。（圖／業者提供）

▲阿里山沼平車站蒸汽火車。（圖／阿里山賓館提供）

阿里山賓館

位於阿里山森林遊樂區的「阿里山賓館」則推出「鐵道秘境，山村小旅行」套裝行程。 9月14日至10月26日止入住阿里山賓館，即送單程嘉義高鐵站專車接駁至奮起湖搭乘小火車，並提供「奮起湖→十字路」短程小火車體驗車票，暢玩十字路車站、打卡網美景點觀景台，並可順遊至二萬坪車站欣賞雲海。

此外，入住阿里山賓館可以就近至小笠原山觀日，還可享受房客專屬禮遇50年代咖啡館體驗，也可以按自己喜好自費安排，祝山車站和沼平車站搭乘體驗，充分感受鐵道、大自然和人文交融的秘境之旅。

▲▼阿里山英迪格酒店。（圖／業者提供）

阿里山英迪格酒店

阿里山英迪格酒店則於9月推出「無憂住含早晚」住房專案，入住一晚沉浸於自然山林與設計美學交織的靜謐空間，並可於 ton’u Kitchen粟餐廳享用半自助式晚餐、微醺酒水無限暢飲，以及隔日豐富早餐吃到飽。同時，只要於9月期間入住，不僅可累積原有IHG優悅會獎勵積分，再加碼回饋加贈等同房價金額(稅前)的優悅會積分點數。

旅客也可同時走訪「山美部落」，在溪谷間遇見鯝魚的故鄉，沿著吊橋而行，能近距離感受溪流生命的律動，也能深入了解鄒族文化與自然共生的智慧；「得恩亞納」則有台灣最美的秘境部落之稱，重建後的鄒族部落，擁有如歐洲山村般的風景與靜謐氛圍，小巧潔白的教堂、蜿蜒山徑與群山環抱的畫面，讓人彷彿走入時間緩慢的夢境。

