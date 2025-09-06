馬祖國際藝術島登場！3大主題、逾50件作品　看戰地變成博物館

▲2025馬祖藝術島已經開跑，上圖為藝術家張子霽作品 《有潮室》。（圖／連江縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

由連江縣政府與文化總會主辦的「第三屆馬祖國際藝術島」正式展開。今年，以「拍楸——你的海洋，我的陸」為主題，打造3個策展主軸、超過50件作品，動員跨村落、跨世代、跨部門力量，串聯四鄉五島的據點、漁村與常民空間，將馬祖打造成開放式的藝術博物館，展期自即日起至11月16日為止。

▲陳益輝作品《築巢》。（圖／連江縣政府提供）

▲藝術家林銓居於坑道以《菊花五千朵》悼念戰地犧牲。（圖／連江縣政府提供）

今年策展聚焦三大主軸：「前線的馬祖」、「島嶼的馬祖」、「海洋的馬祖」，作品遍布各聚落與軍事空間。例如藝術家柳幸典於南竿舊體育場展出《哥吉拉計畫》，反思核災與地緣政治；藝術家林銓居於坑道以《菊花五千朵》悼念戰地犧牲，都是將戰地據點重新轉生，而南竿26、53 與77據點更於轉譯完工後首次全面開放。

▲胡安‧薩摩拉《夢之亭》。（圖／連江縣政府提供）

北竿則是本屆策展重鎮，如藝術家陳伯義以《據點的凝視》引領觀眾踏入過往封禁的15據點，用不同視角凝望射口外的島嶼日常；西班牙藝術家胡安．薩摩拉（Juan Zamora）則以作品《夢之亭》打造潛意識的夢境場域，讓觀眾遠眺海島景色，感受與海洋同夢共眠的空間經驗。

▲日本藝術家木村崇人在東莒打造作品《和兩座島嶼一同化為雲朵的日子》。（圖／連江縣政府提供）

▲黃魚公車由藝術家鄒駿昇設計的《島魚行旅：Where Time Tastes the Sea》穿梭島嶼之間。（圖／社計事務所提供）

此外，南竿與北竿各有一台「黃魚公車」行駛，由插畫家鄒駿昇設計的《島魚行旅》穿梭於島嶼之間，成為流動的藝術載體。追隨車身的黃魚環島奔行，彷彿連「追公車」的日常也帶著海的節奏與島嶼風情。