林口免費新景點！首座「國家檔案館」試營運　亮點一次看

▲全新落成的國家檔案館已開始試營運。（圖／國家檔案館提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

林口又有免費新景點！台灣首座「國家檔案館」已從2日開始試營運，並將於11月22日正式開幕。國家檔案館是典藏國家記憶的新地標，典藏容量相近於200座101大樓高度，除了常設展與特展外，亦有兒童體驗室、咖啡館，讓民眾能了解台灣過去的歷史發展記憶。

國家檔案館基地面積2.56公頃，為地上10層、地下2層建築，外觀漸層磚紅烤漆玻璃與霧面不鏽鋼片，不僅呼應林口紅土沉積紋理，也映現政府資訊數位傳遞與透明公開。

▲國家檔案館入口。

▲落地窗景讓綠意映入眼簾中。

國家檔案館整合行政、典藏及多元服務功能，1至3樓設有開放全民免費參觀的常設展廳、特展廳、國家檔案館吉祥物「阿凱將小屋」兒童體驗室、國家檔案閱覽中心、文創商店，並與WALK IN Cafe合作推出輕食咖啡廳，串接館區景觀保留的3/4植被綠林生態樣貌，打造成為國家記憶、檔案故事及人文休憩的新興知性場域。

▲常設展《島讀‧我們的故事》。

配合場館試營運，常設展《島讀‧我們的故事》也已開展，帶領民眾透過國家檔案，沉浸1945年後國家社會發展及庶民生活，藉由「和平何時靠岸：一九四五年後的變局」、「來自太平洋彼端的神秘力量：隨冷戰而來的美援」、「在強權的夾縫裡壯大：大建設的時代」、「街頭的聲音震開了廟堂：民主化浪潮」及「在世界的浪潮裡，定位自己：多彩台灣」等5大單元，述說世代故事，並與自己的生命歷程交流。

▲也有咖啡廳。

而特展《重返1987—解嚴檔案》，透過「戒」到「解」的關鍵國家檔案，呈現我國民主向前邁進的珍貴過程，影響深遠的《解嚴令》、《動員戡亂時期國家安全法》修正為《國家安全法》、政府廢止《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》，以及公布修正《刑法》第100條等檔案原件也公開展示，是不容錯過的焦點。

▲兒童體驗室。

國家檔案館位於新北市林口區檔案館路1號，每周二至周六早上9點至下午5點開放，周日、周一、國定假日及連續假期休館。開放期間大眾運輸方面提供桃園捷運A9林口轉運站往返國家檔案館免費直達接駁車，亦有858、898、936、937、945、946等多條公車路線行經周邊。