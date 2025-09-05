ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

信義區「綠色花園玻璃屋」免費拍到9/21　真綠植、夜晚亮燈更夢幻

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

信義區「貴婦百貨」BELLAVITA又下重本變身！在迎接16周年慶之際，於中庭打造綠色花園玻璃屋，周圍布滿真的植栽，白天時陽光穿透中庭穹頂，讓空間滿溢自然光源；夜晚則在藍色燈條勾勒下顯得更加夢幻，即日起展到9月21日止。

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲巨型玻璃屋內擺放的松樹盆栽格外醒目。（圖／記者彭懷玉攝）

BELLAVITA不只是購物廣場，每一季的造景都成為拍照新據點。巨型玻璃屋矗立中庭，其內擺放的大棵松樹盆栽格外醒目，鑲著金邊的玻璃裝置透過反射和穿透，營造出多重視覺效果，猶如走進一座虛實交錯的萬花筒內，優雅而魔幻。

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼展期三天前開始，現場人潮並不多；夜晚則在藍色燈條勾勒下顯得更加夢幻。（圖／記者彭懷玉攝）

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

周邊以大量植栽與熱帶綠植環繞，耳邊播放鳥鳴等大自然會聽到的白噪音，營造靜謐的感官體驗，享受與自我對話的片刻。不論是近距離拍攝光與倒影，抑或從二樓俯瞰玻璃屋全景，都如同置身異國美術館般，氛圍感滿滿。不過，初心如鏡裝置只展到9月21日止，不妨趁人潮還不多時前來，留下特別的回憶。

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置只展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從二樓俯瞰玻璃屋全景，如同置身異國美術館般，氛圍感滿滿。（圖／記者彭懷玉攝）

初心如鏡
展覽地點：BELLAVITA 寶麗廣塲中庭
展期：即日起至9月21日，開放時間依百貨營業時間為主

關鍵字： 台北市旅遊 信義區旅遊 BELLAVITA 寶麗廣塲 初心如鏡

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

泰國北碧府隱藏版森林溫泉！只要60泰銖

泰國北碧府隱藏版森林溫泉！只要60泰銖

花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

法式板前餐廳「LIN」秋季套餐登場

法式板前餐廳「LIN」秋季套餐登場

宜蘭傳藝9月限定「文化奇幻秀」天天登場

宜蘭傳藝9月限定「文化奇幻秀」天天登場

北市「綠色花園玻璃屋」免費拍到9/21

北市「綠色花園玻璃屋」免費拍到9/21

M9和牛牛排吃到飽800有找！

M9和牛牛排吃到飽800有找！

全家咖啡買6送6、7-11思樂冰買1送1　超商周末優惠齊發

全家咖啡買6送6、7-11思樂冰買1送1　超商周末優惠齊發

義大世界「極限挑戰」出包！遊客卡60公尺高空

義大世界「極限挑戰」出包！遊客卡60公尺高空

獨／創義麵經營團隊接手小品雅廚　

獨／創義麵經營團隊接手小品雅廚　

住台北晶華「免費試駕BMW」到北投

住台北晶華「免費試駕BMW」到北投

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／創義麵經營團隊接手小品雅廚　

義大世界「極限挑戰」出包！遊客卡60公尺高空

中部2家蛋黃酥名店台北快閃櫃9月登場

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

2025台北水舞嘉年華日期、亮點曝光

王品集團「向辣」創始店熄燈　「尬鍋」也連關3門市

設籍嘉義縣市免費玩全台最美希臘莊園

嘉義東石海之夏中秋回歸看海上煙火秀

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

手搖飲最新買1送1優惠

熱門行程

最新新聞更多

泰國北碧府隱藏版森林溫泉！只要60泰銖

花蓮購物節 × 義民祭　9 ／8起限時快閃7天

法式板前餐廳「LIN」秋季套餐登場

宜蘭傳藝9月限定「文化奇幻秀」天天登場

北市「綠色花園玻璃屋」免費拍到9/21

M9和牛牛排吃到飽800有找！

全家咖啡買6送6、7-11思樂冰買1送1　超商周末優惠齊發

義大世界「極限挑戰」出包！遊客卡60公尺高空

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366