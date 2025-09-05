信義區「綠色花園玻璃屋」免費拍到9/21　真綠植、夜晚亮燈更夢幻

▲信義區BELLAVITA「初心如鏡」裝置展到9月21日。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

信義區「貴婦百貨」BELLAVITA又下重本變身！在迎接16周年慶之際，於中庭打造綠色花園玻璃屋，周圍布滿真的植栽，白天時陽光穿透中庭穹頂，讓空間滿溢自然光源；夜晚則在藍色燈條勾勒下顯得更加夢幻，即日起展到9月21日止。

▲巨型玻璃屋內擺放的松樹盆栽格外醒目。（圖／記者彭懷玉攝）



BELLAVITA不只是購物廣場，每一季的造景都成為拍照新據點。巨型玻璃屋矗立中庭，其內擺放的大棵松樹盆栽格外醒目，鑲著金邊的玻璃裝置透過反射和穿透，營造出多重視覺效果，猶如走進一座虛實交錯的萬花筒內，優雅而魔幻。

▲▼展期三天前開始，現場人潮並不多；夜晚則在藍色燈條勾勒下顯得更加夢幻。（圖／記者彭懷玉攝）



周邊以大量植栽與熱帶綠植環繞，耳邊播放鳥鳴等大自然會聽到的白噪音，營造靜謐的感官體驗，享受與自我對話的片刻。不論是近距離拍攝光與倒影，抑或從二樓俯瞰玻璃屋全景，都如同置身異國美術館般，氛圍感滿滿。不過，初心如鏡裝置只展到9月21日止，不妨趁人潮還不多時前來，留下特別的回憶。

▲從二樓俯瞰玻璃屋全景，如同置身異國美術館般，氛圍感滿滿。（圖／記者彭懷玉攝）



初心如鏡

展覽地點：BELLAVITA 寶麗廣塲中庭

展期：即日起至9月21日，開放時間依百貨營業時間為主