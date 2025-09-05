住台北晶華「免費試駕BMW」到北投　還能半價泡湯、85折吃鍋

▲入住台北晶華，可受邀免費試駕BMW320與420系列車款，前往北投晶泉丰旅。（圖／晶華集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

晶華酒店集團祭出「入住台北晶華免費試駕BMW」專案，即日起至9月底，入住台北晶華酒店的房客，均可免費受邀試駕BMW320與420系列車款，前往北投晶泉丰旅，享受白磺溫泉大眾風呂買一送一，每人750元（原價1,500元）。

▲即日起至9月底，入住台北晶華酒店的房客，均可免費受邀試駕BMW320與420系列車款，前往北投晶泉丰旅。



台北晶華酒店與BMW台北汎德合作多年，提供房客豪車試駕、打造尊榮且便利的移動方式。此次特別為房客安排探索北投溫泉之美的行程，邀房客駕車前往距離晶華約莫30分鐘車程的北投晶泉丰旅，享受溫泉與美食，作為向外延伸的加值住宿體驗，晶泉丰旅提供專屬停車位，抵達之後僅需出示晶華酒店客房鑰匙，即可享受專屬優惠。

▲北投晶泉丰旅大眾風呂營業時間為早上6點至晚間10點，男湯、女湯分區且都有禪意十足風格造景。



抵達北投晶泉丰旅，可徜徉在白磺溫泉的滋潤下放鬆身心，大眾風呂營業時間為早上6點至晚間10點，男湯、女湯分區且都有禪意十足風格造景，舒緩身心的壓力與疲憊。

▲於「三燔北投」品嚐涮涮鍋、壽喜燒等佳餚，所有用餐均可享85折優惠。



泡完湯後還可至飯店餐廳「泉源閣」享用烤鴨大餐，或於「三燔北投」品嚐涮涮鍋、壽喜燒等佳餚，所有用餐均可享85折優惠。專案讓旅客在城市與山林之間穿梭，一次感受兩種不同風格飯店，體驗專屬的尊榮假期。

▲北投老爺「食光旅人」住房專案，輕鬆騎電輔車上地熱谷，俯瞰溫泉美景。（圖／北投老爺酒店提供，下同）



有鑒於近年永續旅遊、低碳出行已成全球趨勢，北投老爺酒店則推出秋冬「食光旅人」住房專案，讓旅人騎乘以智能設備調節動力的電輔單車，輕鬆漫遊北投山徑，探索在地美食，實踐減碳愛地球的綠色輕旅行。

▲讓旅人騎乘以智能設備調節動力的電輔單車，輕鬆漫遊關渡平原。



即日起至12月24日止，雙人住房含早餐只要5,900元起，9月期間入住再加贈泉月流心奶黃酥，提早30天前預訂10至12月入住，可享早鳥免一成服務費，體驗時下最夯的智能輕旅行。

▲雙人住房含早餐只要5,900元起，9月期間入住再加贈泉月流心奶黃酥。



專案加贈「旅食券」，旅客可依循推薦行程，走訪北投老爺精心挑選、深耕在地的人氣美食店家，品嚐蘊含人文故事的好滋味。

首推復興崗政戰學校旁的「眷村味早點–老福興燒餅」，傳承三代以北方傳統工法製作，從原料到工序皆由第三代親手自產自製，現桿現烤的手工燒餅外酥內香、口感紮實。除了經典中式點心，另推薦隱身靜巷、文青必訪的「小食光製冰所」，以「這世界有點苦，你需要一點甜」為理念，提供無添加、採用當季果物製作的手作甜品，打造簡約療癒的甜點空間。

▲隱身靜巷的「小食光製冰所」，以「這世界有點苦，你需要一點甜」為理念，提供無添加、採用當季果物製作的手作甜品。