獨／創義麵經營團隊接手小品雅廚　業者：店名不變、團隊全留任

▲▼台北最強清粥小菜「小品雅廚」。（圖／翻攝自臉書粉專／小品雅廚）

▲台北最強清粥小菜「小品雅廚」。（圖／翻攝小品雅廚臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

有「台北最強宵夜場清粥小菜」之稱的「小品雅廚」，連續2年獲得米其林必比登推介，日前傳出頂讓消息，確定由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際接手，董事長林勻凱表示，不會更換店名，而且內外場的團隊全留任，讓大家還是能吃到熟悉的老味道。

小品雅廚位於中山區中原街，鄰近台北捷運中山國小站，在地飄香超過30年，於2024年、2025年獲得米其林必比登推介。必比登官網介紹，小品雅廚以清粥小菜形式由晚間營業至清晨，每天提供20多道家常台式料理，選擇多元，且多為每天新鮮製作，並根據季節調整食材。

▲小品雅廚的清粥小菜。（圖／取自米其林指南網站）

日前「小品雅廚」傳出頂讓消息，確定由經營「創義麵」、「新村站著吃烤肉」的鮪肚國際接手，董事長林勻凱表示，自己本身就是10多年老客人，喜歡在下班後來這裡品嚐獨特的家常味道，得知70多歲老闆想退休消息後，為了不讓這個品牌、老味道消失，決定接手經營，不但不會更改店名，內外場的團隊都全留任，讓大家還是能吃到熟悉的清粥與小菜。

林勻凱也提到，當初創立「創義麵」時，就是希望不只讓顧客享用到美味的料理，更能感受到服務的溫暖，獲得愉悅的心情，不論是個人、朋友、家庭聚會或是外帶，都會想到他們，而他在「小品雅廚」也感受到相同的氛圍，這也是他接手經營的另一個原因。

▲向辣台北松江店8月底熄燈。（圖／王品提供）

王品集團旗下「向辣」台北松江店及「尬鍋」中壢店都在8月底熄燈，而尬鍋高雄富民店、嘉義垂楊店也將於9月15日結束營業。王品表示，9月會有5家新門市，接下來第4季也會陸續展店，或繼續「騰籠換鳥」的策略，以更優質的品牌或店型，持續擴大集團版圖。

