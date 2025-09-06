ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園神社「滿版紙鶴」免費拍！秋日祭典、講座必去　連假還有市集

▲桃園神社「鯉魚流光祭り」19日起展至8月31日止。（圖／桃園神社提供）

▲桃園神社夏日祭典「鯉魚流光祭り」展至8月31日止。（圖／桃園神社提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

今年秋天，桃園神社化身夢幻的日式文化場域，從今（6日）起至11月30日推出「千鶴結び祭り」，以象徵平安與祝福的紙鶴點綴園區，同時中秋和雙十連假還有「月見小偷」趣味任務、市集，不必遠赴日本，就可沉浸在視覺藝術、傳統祭典與文化體驗中。

▲桃園神社9月6日起至11月30日推出「千鶴結び祭り」。（圖／桃園神社提供）

▲▼桃園神社9月6日起至11月30日推出「千鶴結び祭り」，夢鶴草原鋪展在神社草地間；主參道妝點為紙鶴大道。

▲桃園神社秋日祭典。（圖／桃園神社提供）

三大必拍亮點
神社布置上三大打卡點，其中，有滿版紙鶴雖風搖曳，營造唯美氛圍的「折鶴結び牆」；「夢鶴草原」鋪展在神社草地間；「鶴羽通り」則將主參道妝點為紙鶴大道，宛如走進動畫般的祈願夢境。

▲桃園神社9月6日起至11月30日推出「千鶴結び祭り」。（圖／桃園神社提供）

▲規劃「月見小偷」趣味任務，民眾可化身孩童偷吃團子，體驗吉兆傳統並獲得月見団子。

節慶與市集活動
中秋與雙十連假，桃園神社規劃「月見小偷」趣味任務，民眾可化身孩童偷吃團子，體驗吉兆傳統並獲得月見団子。同期間舉辦的市集，將有職人手作、甜點美食進駐，可以盡情尋覓挖寶。此外，自10月起，每月月初將舉辦「月詣祈福儀」，結合祓除儀式與祈願奉納，並發行當月限定御朱印，提供莊嚴而獨特的參拜體驗。

▲桃園神社9月6日起至11月30日推出「千鶴結び祭り」。（圖／桃園神社提供）

▲10月11日《如月風雅》將透過茶席展現茶道四季之美。

文化講座
桃園神社也安排一系列文化講座，增添遊園時的文化深度。9月20日《刀劍初光》已迅速額滿；10月11日《如月風雅》將透過茶席展現茶道四季之美；11月8日《神社怎麼在這裡？》則引領大家探索台灣各地神社的歷史與故事。更多場次將陸續公布於粉專上。

▲桃園神社9月6日起至11月30日推出「千鶴結び祭り」。（圖／桃園神社提供）

▲鶴結御朱印自9月6日起每日限量發行。

御朱印與限定小物
配合活動，御祈禱頒布所推出「千紙鶴」主題系列，包含瓷碗、別針、飾品等小物可蒐藏。另有「鶴結御朱印」，以群鶴齊飛意象寄託平安祝福，自9月6日起每日限量發行。11月更有七五三限定御朱印，祈願孩童平安成長，並搭配「七五三奉祝紀念」企劃，推出兒童和服體驗、聯名御朱印、和菓子套餐與千歲飴，讓親子也能體驗完整的日系儀式感。

▲桃園神社9月6日起至11月30日推出「千鶴結び祭り」。（圖／桃園神社提供）

▲自10月起，每月月初將舉辦「月詣祈福儀」，結合祓除儀式與祈願奉納。

美食與限定禮盒
園區內的井上豆花與No worries Café提供精緻甜品與咖啡。食樸製菓所則推出中秋和菓子禮盒《今宵の月》，以「月光如水」為題傳達團圓意象，採限量預購。從紙鶴造景到七五三儀式再到甜點，為秋日帶來一場兼具浪漫與人文的日式盛會。

關鍵字： 桃園旅遊 桃園神社文化園區 桃園神社 秋日活動

