台北「哥吉拉主題房」9/8起開賣　2房型最高折2200元加贈典藏禮盒

▲哥吉拉主題房內充滿濃厚的哥吉拉元素。（圖／Klook提供）

▲台北格拉斯麗飯店自開幕後就被網友暱稱為哥吉拉飯店，如今主題房終於敲碗成真。（圖／Klook提供）

記者彭懷玉／台北報導

哥吉拉主題房敲碗成真！台北格拉斯麗飯店將在9月14日成立滿四周年，對此，業者於官方粉專祭出限時預訂專案，入住兩種不同房型均為4,444元不含早餐，9月14日下午4點開賣，且入住皆贈哥吉拉禮盒。若怕訂不到，Klook搶先在9月8日晚上6點起，開搶限量百元飯店優惠碼，輸入享0.1折優惠價，最高折抵2,200元，哥吉拉主題房也適用。

▲台北格拉斯麗飯店外牆多了50米高的「哥吉拉壁畫」，昨（21日）才剛完工。（圖／網友Lupin Chiang、蔡政廷提供）

▲2022年時，台北格拉斯麗飯店外牆多了50米高的「哥吉拉壁畫」引爆話題。（圖／網友Lupin Chiang、蔡政廷提供）

繼先前外牆多了50公尺高的「哥吉拉壁畫」引來粉絲暴動，開業四年，格拉斯麗飯店終於要兌現諾言，將哥吉拉元素引進客房，分別布置出「哥吉拉・台北登陸一大床房型」以及「哥吉拉・南台灣登陸兩小床房型」，Klook則稱之為「哥吉拉-1.0主題房」及「平成哥吉拉主題房」，宛如走進電影場景。

▲哥吉拉主題房內充滿濃厚的哥吉拉元素。（圖／Klook提供）

▲哥吉拉主題房內充滿濃厚的哥吉拉元素。（圖／Klook提供）

在官方主題房開賣之前，Klook將於9月8日至10日，及9月29日至10日1日，兩時段獨家限時開搶「哥吉拉-1.0主題房」及「平成哥吉拉主題房」，帶影迷走進哥吉拉的世界。入住期間從9月起至2026年3月，橫跨教師節、中秋、雙十與農曆春節連假，業者指出住一晚約7,000元起。

▲哥吉拉主題房內充滿濃厚的哥吉拉元素。（圖／Klook提供）

▲入住的旅客根據不同主題房型，還可獲得限量哥吉拉典藏禮盒。（圖／Klook提供）

入住的旅客根據不同主題房型，還可獲得限量哥吉拉典藏禮盒，內含質感隨行水壺、經典筆記本、專屬主題筆。《哥吉拉 - 1.0》為黑色質感禮盒，以經典黑白剪影設計打造，低調中蘊藏霸氣。《平成哥吉拉》則是白色夢幻禮盒，以溫暖白色系搭配童趣插畫風格，重現哥吉拉與怪獸們的經典場景。

▲▼新開幕「HOTEL GRACERY TAIPEI 格拉斯麗酒店」房間、設施開箱。（圖／記者周宸亘攝）

▲全館共有248間客房，客房面積約25平方公尺（約7.5坪）。（圖／記者周宸亘攝）

日本有31家連鎖飯店的「格拉斯麗飯店(Hotel Gracery)」海外第二家分店2021年插旗台北，就在華山1914文化創意產業園區的對街，從捷運忠孝新生站步行僅一分鐘。之所以爆紅，是因日本格拉斯麗新宿酒店外頭有隻巨無霸哥吉拉，成為不少人赴日旅遊時的回憶，董事兼總經理奧立正人開幕時曾表示，哥吉拉主題有在與日本洽談，然而經過4年，如今終於被粉絲們等到。

▲▼新開幕「HOTEL GRACERY TAIPEI 格拉斯麗酒店」房間、設施開箱。（圖／記者周宸亘攝）

▲得知哥吉拉在台灣很受歡迎，董事兼總經理奧立正人開幕受訪時表示，哥吉拉主題有在與日本洽談。（圖／記者周宸亘攝）

說到日系飯店，就在捷運西門站出站即達的「相鐵GRAND FRESA台北西門」也是哈日族首選之一，飯店共規劃200間雙人房、家庭房等各種房型。其中，豪華、西門房型能透過大片落地窗，以180度視角眺望日夜景，最小的西門雙人房也有近10坪（31平方公尺）。

▲「相鐵GRAND FRESA台北西門飯店」今（2日）正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「相鐵GRAND FRESA台北西門飯店」去年2月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「相鐵GRAND FRESA台北西門飯店」今（2日）正式開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

飯店提供自助入住服務、設施包含自助寄放行李區、三樓的自助洗衣區，以及使用先進的「良水工房」淨水系統。客房寢具採用美國品牌Serta，以及特色如伊萊克斯空氣清淨機、智能管家小美犀，為旅客提供舒適科技感的住宿體驗。
 

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

