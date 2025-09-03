ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

肉次方推A5和牛吃到飽「2000元有找」　4人同行套餐免費升級

▲肉次方推A5和牛吃到飽「2000元有找」　4人同行套餐免費升級。（圖／記者黃士原攝）

▲肉次方推A5和牛吃到飽套餐，2000元有找。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」，即日起推出頂級套餐「究擊の肉」，無限供應桌邊厚切日本A5和牛、北海道生食級干貝，售價1598元。此外，9月底前，周一到周四晚上8點30分後到指定分店，4人同行可享套餐免費升級。

王品集團表示，近期發現燒肉市場的消費者，不只要吃飽，還要吃得更好，因此將肉品規格拉滿，推出1598元的頂級套餐「究擊の肉」，主打桌邊厚切原塊日本A5和牛霜降部、雪花與角切部位無限供應，同時還有北海道生食級干貝吃到飽、生啤酒無限暢飲，以及豐盛自助吧自由爽吃。

▲肉次方推A5和牛吃到飽「2000元有找」　4人同行套餐免費升級。（圖／王品提供）

▲肉次方即日起晚間離峰時段，4人同行套餐免費升級。（圖／王品提供）

不只日本A5和牛吃到飽，肉次方即日起也針對晚間離峰時段，打造晚間獵肉活動，9月底前，周一到周四晚上8點30分後到台北峨眉店、新北民權店和高雄裕誠店，4人同行消費598至798元套餐，就能免費升級一階，例如選擇「進擊の肉 798元」直接免費升級一階成「強擊の肉 998元」，不僅能吃到「798元套餐」最熱門的現切肋眼牛排，還可以零元升級，爽嗑「998元套餐」的招牌品項-桌邊現切和牛嫩肩牛排。

▲姜滿堂。（圖／記者黃士原攝）

▲姜滿堂韓式烤糖餅。（圖／記者黃士原攝）

另外，中秋佳節即將來臨，韓式燒肉品牌「姜滿堂」Dream Plaza門市推出「10元韓式烤糖餅」優惠，9月8日起到10月31日點任一組合餐，每位顧客均可用10元零錢價加購韓式烤糖餅。

▲姜滿堂。（圖／記者黃士原攝）

▲世界三大和牛拼盤4人組合餐。（圖／記者黃士原攝）

說到烤肉，姜滿堂首推世界三大和牛拼盤，一次可以品嚐到美國SRF極黑和牛、日本和牛及澳洲和牛，同時還吃得到精選牛肉、豬肉、雞肉和鮮蝦魷魚拼盤，6大韓式小菜、6種鮮蔬菜通通無限吃，雙人組合餐3388元、4人組合餐5588元。

關鍵字： 美食雲 燒肉吃到飽 肉次方 和牛吃到飽 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【被吹成一顆球】守宮蛻皮！被飼主拿管子吹成球表情好無奈XD

推薦閱讀

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

肉次方推A5和牛吃到飽

肉次方推A5和牛吃到飽

日本佐賀老牌飯店！窗景盡收古城遺跡

日本佐賀老牌飯店！窗景盡收古城遺跡

體驗美國世界最短天使纜車

體驗美國世界最短天使纜車

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

全台首創360度開放式企鵝缸！

全台首創360度開放式企鵝缸！

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

頂呱呱炸雞桶限時7折　4夯品任選2款特價99元

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

筷子擋壽司　業者急消毒並防範措施

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

發票中178任2碼「玩樂園178元」

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

9/22吃海底撈有機會免單

4大手搖飲組合優惠齊發

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

手搖飲最新買1送1優惠

熱門行程

最新新聞更多

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

肉次方推A5和牛吃到飽

日本佐賀老牌飯店！窗景盡收古城遺跡

體驗美國世界最短天使纜車

「六星級探險船遊南極」2027行程曝

網紅一口氣嗑5家新北必比登滷肉飯

全台首創360度開放式企鵝缸！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366