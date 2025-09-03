肉次方推A5和牛吃到飽「2000元有找」　4人同行套餐免費升級

▲肉次方推A5和牛吃到飽套餐，2000元有找。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」，即日起推出頂級套餐「究擊の肉」，無限供應桌邊厚切日本A5和牛、北海道生食級干貝，售價1598元。此外，9月底前，周一到周四晚上8點30分後到指定分店，4人同行可享套餐免費升級。

王品集團表示，近期發現燒肉市場的消費者，不只要吃飽，還要吃得更好，因此將肉品規格拉滿，推出1598元的頂級套餐「究擊の肉」，主打桌邊厚切原塊日本A5和牛霜降部、雪花與角切部位無限供應，同時還有北海道生食級干貝吃到飽、生啤酒無限暢飲，以及豐盛自助吧自由爽吃。

▲肉次方即日起晚間離峰時段，4人同行套餐免費升級。（圖／王品提供）

不只日本A5和牛吃到飽，肉次方即日起也針對晚間離峰時段，打造晚間獵肉活動，9月底前，周一到周四晚上8點30分後到台北峨眉店、新北民權店和高雄裕誠店，4人同行消費598至798元套餐，就能免費升級一階，例如選擇「進擊の肉 798元」直接免費升級一階成「強擊の肉 998元」，不僅能吃到「798元套餐」最熱門的現切肋眼牛排，還可以零元升級，爽嗑「998元套餐」的招牌品項-桌邊現切和牛嫩肩牛排。

▲姜滿堂韓式烤糖餅。（圖／記者黃士原攝）

另外，中秋佳節即將來臨，韓式燒肉品牌「姜滿堂」Dream Plaza門市推出「10元韓式烤糖餅」優惠，9月8日起到10月31日點任一組合餐，每位顧客均可用10元零錢價加購韓式烤糖餅。

▲世界三大和牛拼盤4人組合餐。（圖／記者黃士原攝）

說到烤肉，姜滿堂首推世界三大和牛拼盤，一次可以品嚐到美國SRF極黑和牛、日本和牛及澳洲和牛，同時還吃得到精選牛肉、豬肉、雞肉和鮮蝦魷魚拼盤，6大韓式小菜、6種鮮蔬菜通通無限吃，雙人組合餐3388元、4人組合餐5588元。