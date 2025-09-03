ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
美國11條特色鐵路！體驗世界最短天使纜車　搭臥鋪看紅岩峽谷

▲▼洛杉磯的天使纜車號稱世界最短鐵道。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲洛杉磯的天使纜車號稱世界最短鐵道。（圖／美國國家旅遊局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

歐美特色鐵道旅遊風行多年，美國也有多條特色鐵道，讓旅人坐在車廂內享受沿途美景。從城市鐵道到臥鋪列車，旅客能更深度的前進美國內陸，不管是探訪優勝美地、壯麗景觀，或體驗搭乘世界最短鐵道，都可以讓人挖掘出全新樂趣。

►天使纜車 Angels Flight Railway
位於洛杉磯市中心的天使纜車，被親切地稱為世界最短鐵道。這座已有118年歷史的纜車沿著陡峭的班克山坡道上下運行，連接Hill Street與Grand Avenue，全程不到一分鐘即可抵達。雖然短暫，但每一次搭乘都充滿趣味，是城市探索的小巧驚喜。

▲▼美國亞利桑那州大峽谷南緣馬蹄灣。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲亞利桑那州大峽谷南緣馬蹄灣。

►大峽谷鐵道之旅Grand Canyon Railway
登上大峽谷鐵路，從充滿懷舊風情的小鎮威廉斯出發，展開一場兩小時的精彩旅程直抵南緣，沿途享受車內娛樂節目，壯闊的沙漠風光更是讓人目不轉睛，沉浸品味自然奇觀與歷史人文的完美融合。

▲▼美國加州優勝美地糖松列車。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲加州優勝美地糖松列車。

►優勝美地山糖松鐵道之旅Yosemite Mountain Sugar Pine Railroad
跳上超有歷史感的窄軌蒸汽火車，體驗長達4英里導覽之旅，準備穿越時空，回到那個伐木英雄的傳奇年代！沿著塞拉國家森林一路前進，彷彿聽見伐木工人揮斧砍樹，再將木材順著山谷溝渠運輸的熱血故事。

►大煙山鐵道 Great Smoky Mountains Railroad
被評選為美國最美鐵道旅程之一，沿途呈現明信片般的絕美景致。從壯麗的大煙山國家公園、幽靜的南塔哈拉國家森林，到碧藍的豐塔納湖，以及區域內最具代表性的歷史建築，每一段風光都美得令人目不轉睛。

▲▼Canyon Spirit。（圖／翻攝自Canyon Spirit臉書專頁）

▲Canyon Spirit。（圖／翻攝自Canyon Spirit臉書專頁

▲▼猶他州拱門國家公園。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲猶他州拱門國家公園。

►峽谷號 Canyon Spirit
路線：「丹佛Denver – 格倫伍德Glenwood Springs – 莫阿布Moab – 鹽湖城Salt Lake City」

2026全新亮相的峽谷號將帶來三天兩夜的史詩級鐵道旅行。這趟旅程結合西南最經典的落磯山與紅岩峽谷美景，以及鹽湖城純淨壯闊的自然風光，一路上大地色彩不斷轉換。

►日落特快號 Sunset Limited
路線：「紐奧良New Orleans – 聖安東尼奧San Antonio – 土桑Tucson – 鳳凰城Phoenix – 洛杉磯Los Angeles」

日落特快號的路線從紐奧良開始一路開往洛杉磯，展開一場深入美國拓荒秘境的鐵道冒險。這條最南端的路線橫跨三天旅程，沿途將為你展現如夢似幻的景致，從水鄉澤國的巴尤地帶，到墨西哥邊境的風情，再穿越壯麗的西南沙漠，最後攀上加州的雄偉山脈，每一刻窗外的風景，都是一次驚喜。

▲▼美國邁阿密海灘「邁阿密海濱艾迪遜酒店」。（圖／Booking.com提供）

▲擁有夏日風情的邁阿密，上圖為邁阿密海濱艾迪遜酒店。（圖／Booking.com提供）

►佛羅里達光亮線Brightline Florida
路線：「邁阿密Miami–羅德岱堡Fort Lauderdale –西棕櫚灘West Palm Beach – Orlando 奧蘭多」

「佛羅里達光明快線」重新定義城際旅行體驗，流線舒適的高速列車行駛串聯佛羅里達中部與南部。從邁阿密、羅德岱堡、西棕櫚灘一路延伸到奧蘭多，旅客可以輕鬆暢遊陽光海灘、主題樂園以及多元文化景點，用便捷舒適的旅遊方式玩遍休閒熱點。

►紅雀號 Cardinal
路線：「紐約New York – 華盛頓Washington – 夏洛茨維爾Charlottesville – 辛辛那提Cincinnati –印第安納波利斯Indianapolis –芝加哥Chicago」

從文化之都紐約出發，途經首都華盛頓，探訪歷史悠久的夏洛茨維爾、熱鬧的辛辛那提與印第安納波利斯，最終抵達風情獨具的芝加哥。這條鐵道路線串聯東部與中西部，沿途穿越藍嶺山與阿勒格尼山脈，穿過雪蘭多山谷以及西維吉尼亞州的激流白水河，當列車北上前往芝加哥時開闊景觀令人驚豔，是一次視覺與心靈兼具的鐵道旅程。

▲▼蒙大拿州冰河國家公園。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲蒙大拿州冰河國家公園。

►帝國建造者號 Empire Builder
路線：「芝加哥Chicago – 聖保羅／明尼亞波利斯St. Paul/Minneapolis – 斯波坎Spokane – 波特蘭或西雅圖Portland/Seattle」

這條鐵道路線沿途風光開闊壯麗，是探索美國心臟地帶與西北山水的最佳方式。46小時的旅程中，列車將穿越美國西部的翠綠山林，沿著路易斯與克拉克探險足跡前行，對熱愛壯麗自然的旅人而言，這條路線呈現了包括密西西比河與冰川國家公園等標誌性景觀的震撼美景。

►狂歡嘉年華號 Mardi Gras
路線：「紐奧良New Orleans – 格爾夫海灣港Gulfport – 莫比爾Mobile」

這條路線於8月18日回歸，提供每日兩班的紐奧良（路易斯安那州）與莫比爾（阿拉巴馬州）之間的往返列車，沿途提供旅客一窺這片地區獨特文化風情，無論是熱鬧非凡的紐奧良，還是充滿歷史風情的莫比爾，沉浸感受狂歡節慶歡愉氛圍。

▲▼加州聖地亞哥巴博亞公園。（圖／美國國家旅遊局提供）

▲加州聖地亞哥巴博亞公園。

►太平洋海濱號 Pacific Surfliner
路線：「聖路易斯奧比斯波San Luis Obispo – 聖塔芭芭拉Santa Barbara – 洛杉磯Los Angeles –聖地亞哥 San Diego」

被譽為美國鐵路公司(Amtrak)最美的鐵道之一，從悠閒的聖路易斯奧比斯波啟程，一路沿著加州海岸，穿越衝浪小鎮與葡萄酒鄉，最終抵達聖地亞哥，途中可以在聖塔芭芭拉欣賞壯觀的賞鯨景致，感受洛杉磯都市氛圍，盡享海岸線與城市風情兼具的鐵道旅行。

關鍵字： 美國旅遊 美洲旅遊 鐵道旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

