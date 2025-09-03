ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
今年必去福島賞楓10景點　自駕看黃金公路、鏡面楓紅濕原

▲▼矢之原濕原。（圖／photo AC）

▲福島有豐富的賞楓景點。（圖／photo AC）

記者蔡玟君／綜合報導

時序進入下半年，日本即將迎來賞楓季節，每年10月下旬至11月中下旬期間，就是東北地區賞楓最美時候。福島縣就有10處推薦賞楓景點，無論是黃金公路還是峽谷、濕原，每當秋季來臨就能欣賞金黃、火紅與翠綠交織的絕景，讓人一眼就愛上，搭配台灣虎航直飛，讓旅客前往當地賞楓更加方便。

▲▼福島馬陵公園。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

▲馬陵公園。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

■馬陵公園
福島縣相馬市的馬陵公園是以前中村城(馬陵城)的城跡整備後建立的公園，是日本歷史公園百選之一。每到深秋，就化身為一座絢爛的紅葉庭園，園內石垣、赤橋與大手門等歷史遺構，與染紅的楓葉相映成趣，令人彷彿穿越時光。特別推薦在「赤橋」周邊拍照，不僅色彩層次豐富，還能感受獨有的懷舊氛圍。紅葉見頃約在11月下旬，是東北地區晚秋賞楓的秘境之一。

交通資訊：從JR相馬站徒步約15分鐘

■鹿狼山
位於宮城縣與福島縣交界的新地町象徵鹿狼山，標高430公尺，是親子輕鬆健行的熱門低山。每年11月到11月下旬期間是最佳觀賞期，這裡的紅葉美景吸引眾多登山客，山間色彩繽紛，讓人沉醉；登上山頂，不僅能享受新鮮空氣與自然芬芳，更可遠眺壯麗海景與町景，感受秋日的清爽與舒暢。

交通資訊：從JR新地站開車約10分鐘

▲▼福島龍神峡。（圖／photo AC）

▲▼龍神峡。（圖／photo AC）

▲▼福島龍神峡。（圖／photo AC）

■龍神峡
位於鮫川急流流經的龍神峽，是一處絕美的自然景勝地。從龍神橋到見返橋約3公里的步道，秋季時滿山楓葉染成鮮豔的火紅，形成宛如紅葉隧道般的絕景，令人驚艷，特別的是，龍神峽也是東北地區最後能欣賞到紅葉的地方，賞楓推薦期間為11月下旬至12月上旬。

交通資訊：從JR植田站開車約20分鐘

▲▼福島靈山。（圖／photo AC）

▲▼福島靈山。（圖／photo AC）

▲▼福島靈山。（圖／photo AC）

■靈山
靈山是伊達市的象徵名峰，榮獲「日本百景」與「新日本百名山」的殊榮，每年10月下旬至11月上旬是最推薦的賞楓時候，並以壯麗的奇岩怪石與豐富自然景觀聞名。從這裡能俯瞰太平洋全景，尤其秋季楓紅時，整座山染上鮮豔色彩，景致令人屏息。山中登山步道規劃完善，大人小孩都能輕鬆健行，沿途欣賞紅葉與雄偉岩峰。

交通資訊：阿武隈急行保原站開車約30分鐘

▲▼棚倉城跡(龜城公園)。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

▲▼棚倉城跡(龜城公園)。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

▲▼棚倉城跡(龜城公園)。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

■棚倉城跡（亀城公園）
位於福島縣棚倉町的棚倉城跡，每年10月下旬至11月上旬期間，城跡的土壘與護城河被鮮紅楓葉渲染，倒映水面如詩如畫。追手門遺跡附近，矗立著推定樹齡約640年的巨大欅樹，更為此地增添莊嚴氣息。

交通資訊：從JR磐城棚倉站徒步約10分鐘

▲▼福島南湖公園。（圖／photo AC）

▲南湖公園。（圖／photo AC）

■南湖公園
南湖公園內有約800株楓樹、染井吉野櫻與松樹，每年10月下旬至11月上旬期間紛紛轉紅，成為白河市盛景，湖畔步道更成為賞楓勝地，映照湖面的紅葉與那須連山交織出壯麗秋景，令人陶醉。此外，湖畔店家販售的「南湖糰子」廣受好評，是邊賞景邊品嚐美味的絕佳選擇。

交通資訊：從JR新白河站開車約10分鐘

▲▼文知摺觀音普門院。（圖／photo AC）

▲▼文知摺觀音普門院。（圖／photo AC）

▲▼文知摺觀音普門院。（圖／photo AC）

■文知摺観音 普門院　
位於福島市山口地區的普門院，是著名的史蹟與名勝之地，境內的「文知摺石」因源融的和歌與松尾芭蕉的俳句而聞名。每到秋季，寺院境內的樹木漸漸染上紅黃，景色繽紛迷人，吸引眾多遊客前來賞楓。其中，「水月庵」更是人氣拍照景點，特別是在陽光斜照的時刻，透過窗外的楓紅倒映於地板，形成夢幻的「床楓」景致。

交通資訊：從JR福島站開車約20分鐘

▲▼磐梯山黃金公路。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

▲▼磐梯山黃金公路。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

▲▼磐梯山黃金公路。（圖／福島縣觀光復興推進委員會提供）

■磐梯山黃金公路
磐梯山黃金公路是連結裏磐梯高原與會津的觀光道路，全長約17.6公里，是欣賞磐梯山與豬苗代湖壯麗景色的絕佳路線。每年10月上旬起，磐梯山山坡被染成火紅，沿途有多處觀景點，可近距離欣賞紅葉覆蓋的山肌與火山爆裂口壁「黃金平」的雄偉景觀。

交通資訊：從JR磐梯町站開車約20分鐘

▲▼福島沼澤湖。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

▲沼澤湖。（圖／福島縣觀光復興推進委員會）

■沼澤湖
沼澤湖是福島縣內唯一棲息姬鱒的雙火口湖。到了秋季，湖周圍被山毛櫸與橡樹森林包圍，10月底起楓葉轉為絢麗的紅黃，映照在湖面上，形成如畫般迷人的景致。這裡是賞楓的絕佳勝地，也吸引許多攝影愛好者前來捕捉秋天的絕美風光。

交通資訊：從JR會津川口站開車約20分鐘

▲▼福島矢之原濕原。（圖／photo AC）

▲福島矢之原濕原。（圖／photo AC）

■矢之原濕原
位於福島縣奧會津昭和村的「矢之原濕原」，是日本第二古老的濕原。以矢之原沼為中心，分布著高層與低層濕原，孕育超過350種植物，以及包括稀有的八丁蜻蜓在內的多樣昆蟲與野鳥，是自然生態的寶庫。

每到秋季，周圍的水楢、小楢、漆樹與楓樹等落葉林陸續換上橘紅與深紅的新裝，層層疊疊，色彩絢麗。湖面覆蓋著靜靜漂浮的睡蓮，間隙間映照出如鏡般的紅葉倒影，形成矢之原濕原獨有的夢幻景致，10月下旬至11月上旬是最推薦觀賞時候。

交通資訊：從JR會津川口站開車約40分鐘
 

