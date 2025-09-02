ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
成真咖啡高雄2號店9/5開幕　月底前消費滿額贈「咖啡買1送1券」

▲成真咖啡信義區第3家店7/8開幕　打卡送創意飲品「梅醺琥珀」。（圖／成真咖啡提供）

▲成真咖啡高雄2號店9/5開幕。（圖／成真咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

從台中審計新村起家的成真咖啡，繼義享店後，高雄將開出第2家店「夢時代店」，9月5日正式開幕，品牌也祭出優惠活動，9月30日前消費滿額，就送咖啡買一送一券、精品氮氣咖啡、橙香威士忌創意咖啡及經典提拉米蘇舒芙蕾。

成真咖啡從台中審計新村起家，打造老屋、庭園、戶外空間氛圍，其冠軍精品咖啡、冒煙的創意咖啡及療癒舒芙蕾受到消費者喜愛。近年來品牌在全台陸續展店，目前已有19家分店，其中高雄僅有義享店，不過9月5日迎來第2家店，地點位於夢時代購物中心。

▲成真咖啡的「開心果草莓大福舒芙蕾」。（圖／成真咖啡提供）

歡慶開幕，成真咖啡高雄夢時代店也推出優惠活動，單筆消費滿500元贈「精品氮氣咖啡買1送1券」，滿800元現場招待「精品氮氣咖啡」1杯，滿1000元贈送「橙香威士忌創意咖啡」1杯，滿1500元招待夢時代店限定的「經典提拉米蘇舒芙蕾」1份。

▲青焰牛排館進駐美麗信花園酒店。（圖／路易莎提供）

「青焰炭火熟成牛排」是路易莎跨足餐飲的品牌之一，繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗鬱金香酒店、麗寶福容大飯店後，9月8日進駐台北美麗信花園酒店，即日起開放線上訂位。

青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，主餐提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、櫻桃鴨胸、嫩煎鮭魚等10多道海陸主餐，價格千元有找，也可以只享用自助吧，每人價格600至729元（各分店價格不同）。

關鍵字： 美食雲 成真咖啡 高雄美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

將軍吼週末炸翻台南！交管搶先看

2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大

竹縣「4條森林步道」推薦

撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

拉亞漢堡聯名「不二家PEKO」推7款草莓煉乳新品

