搭環島之星入住山居新旅宿、昭和町屋　「全包式3天2夜」1.5萬起

▲烏來「蘇卡利・漫活」Villa Resort今年7月新開幕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

一次解鎖2間新旅宿！雲品國際攜手易遊網，首度推出「飯店品牌全包式行程」，把旗下最新力作台東「寶桑町屋」 與烏來「蘇卡利・漫活」Villa Resort收進包套方案，讓旅客透過「環島之星萌旅號」三麗鷗主題列車，展開吃住玩全搞定的深度旅行。

今年7月開幕的「蘇卡利・漫活」隱身於烏來山谷，全館僅5間獨棟Villa，每間皆設有獨立湯池與景觀露台，採低密度開發與永續工法，旅客入住即可享受下午茶、主廚晚餐、DIY體驗，展開一場低調奢華的山居假期。

▲全新行程入住新開幕旅宿「寶桑町屋」。（圖／業者提供）



「寶桑町屋」座落於台東百年日式宿舍群，透過細膩修復保留町屋風格，從榻榻米、障子窗到木質牆面，展現昭和年代的復古韻味，並結合茶道與日式浴衣體驗，成為旅人細細品味東部老城氛圍的靜謐住所。

▲行程將帶領旅客造訪雲品國際全新開幕「機關車庫 Tea House 1917」風格茶館。（圖／業者提供）



此次推出的行程涵蓋多樣主題，包括每人15,500元起的「環島遊食育小旅行」三天兩夜，安排入住高雄翰品酒店與寶桑町屋，走訪茂林賞蝶、紅葉谷綠能溫泉園區；29,500元起的「山林療癒旅行」四天三夜，結合台北大稻埕老城導覽、舊草嶺隧道單車遊，並入住君品酒店、礁溪品文旅與蘇卡利・漫活。

以及30,900元起的「暖冬物語」四天三夜，主打烏來、礁溪、紅葉谷三大溫泉，並將慢食評鑑與500碗餐廳納入行程。另有30,990元起的「寶桑町屋＋蘇卡利慢活森境」四天行程，一次收集兩大夢幻新飯店。

▲「環島之星萌旅號」列車，可以享用專屬限定早餐、車內卡拉OK、DIY手作體驗與拍照區。（圖／業者提供）

旅程中，旅客將搭乘「環島之星萌旅號」列車，享受專屬限定早餐、車內卡拉OK、DIY手作體驗與拍照區等設施，讓移動本身也成為旅程亮點。



業者強調，「雲遊台灣慢旅」四人成行即可出發，凡於出發前30天預訂並輸入折扣碼「eb1000」，單筆訂單即享早鳥1,000元折扣，即日起開賣。

▲▼台北艾麗希爾頓格芮精選酒店擁有絕佳觀景視野；煙火景觀房。（圖／業者提供）



另外，抓緊跨年商機，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店推出「艾迎新」三天兩夜住房專案，即日起開放預訂。最大亮點是「煙火景觀房」，雙人入住每房47,000元+15.5%起，房內窗景正對台北101，無需人擠人坐擁百萬煙火視角，成為跨年夜最尊榮的觀賞席位。另有「城市景觀房」每房40,000元+15.5%起，鎖定想在信義區核心地段與好友共度跨年的旅客。

專案入住時間為2025年12月31日及2026年1月1日，需連續兩晚入住。跨年夜當晚，飯店將於7樓戶外花園舉辦「迎新倒數音樂派對」，讓所有專案房客免費參加，現場將有音樂律動陪伴，在浪漫的氛圍中迎接新年，搶拍第一道燦爛煙火。