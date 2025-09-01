健保卡號0越多折扣越大　高雄福華9月優惠活動最高打7折

▲高雄福華大飯店Hovii Cafe推出輕奢饗宴雙人套餐，健保卡優惠最高可享7折。（圖／高雄福華提供）

記者黃士原／台北報導

餐飲業近年推出卡號數字到生日組合優惠，成為民眾樂於參與的趣味行銷話題。高雄福華大飯店各餐廳延續這股潮流，9月以「健保卡幸運數字」為主題，卡號裡出現愈多個「0」折扣愈大，4個打9折，7個以上打7折。

高雄福華大飯店9月推出「健保卡幸運數字」餐飲優惠，卡號裡出現愈多個「0」折扣愈大，4個享折、5個可打8折、6個是75折，7個以上則享7折，從歐式輕食到中式合菜，從自助百匯到高空火鍋，館內各餐廳都規劃特色方案。

位於一樓的HOVII Café主打西式套餐與甜點，9月特別規劃雙人與四人套餐，內容包含主廚湯品、清爽沙拉、干貝松露或青醬鮭魚燉飯及義大利麵與繽紛馬卡龍，再搭配咖啡、茶飲或果汁，呈現色香味俱全的輕奢饗宴。原價每套1620元或3640元的套餐，依卡號中「0」的數量即可享受不同折扣，雙人套餐最低每套只要1134元，4人套餐最低為2548元。

▲高雄福華大飯店珍珠坊。（圖／高雄福華提供）

喜愛廣式料理的饕客則可以選擇M3樓的珍珠坊，推出4人合菜，包含蔥油雞、蜜汁叉燒、蒜蓉蒸鮮蝦與紅燒虎掌烏參煲，再加上點餐排行榜名列前茅的古早味芋香米粉鍋與甜品芋香西米露，兼具經典與創意的組合展現港式料理的精華。原價2900元的豐盛組合，如果打7折是2030元。

▲高雄福華飯店麗香苑自助餐健保卡優惠最高還可享7折。（圖／高雄福華提供）

自助餐廳「麗香苑」位於5樓，除了針對持敬老卡的長輩推出專屬好康，平日午晚餐每位500元，假日每位790元，均免收1成服務費。若是持健保卡，也能依卡號「0」的數量享有驚喜折扣，平日最低只要每位450元，假日最低每位720元。

▲高雄福華飯店江南春9月推出聞名江浙料理組合餐，健保卡優惠最高還可享7折優惠。（圖／高雄福華提供）

6樓江南春則以江浙經典料理聞名，9月推出3人與8人合菜，將紹興醉雞、蟹黃豆腐煲、魚鯗燒肉、砂鍋醃篤鮮與八寶甜芋泥等招牌菜色一次呈現，3人套餐原價2960元，最低優惠價2072元，8人套餐原價1萬888元，最低優惠價7622元。

▲高雄福華大飯店Smile One精緻涮涮鍋推出霸氣海鮮與龍蝦雙人套餐，健保卡優惠最高可享7折。（圖／高雄福華提供）

位於30樓的Smile One精緻涮涮鍋則以絕美高空景觀搭配海陸火鍋套餐，9月推出霸氣海鮮與龍蝦雙人套餐，內含波士頓龍蝦、特大蛤、龍虎斑、天使紅蝦及牛五花或梅花豬等豐盛食材，原價為3299元起，憑健保卡號最多可享7折，最低2309元即可品嚐。

▲豐FOOD海陸百匯南洋季菜色─咖哩滑蛋蟹。（圖／取自豐FOOD海陸百匯臉書）

另外，雖然暑假結束了，但台北大直區的Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」的優惠還沒結束，平日下午餐2人同行1人半價活動9月30日才截止，想搶便宜的民眾趕快訂位。

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直區，提供多國特色料理，目前正值南洋季主題美食節，餐檯加碼提供鳳梨海鮮炒飯、咖哩滑蛋蟹、紅咖哩鍋巴蝦、月亮蝦餅、松發肉骨茶、秘製燉牛腩、檸香辣拌梅花豬、南洋風味魷魚菜色，一樣都可以無限取用。