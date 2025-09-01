ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
青焰牛排館9/8進駐美麗信「吃到飽千元有找」　開放9/30前訂位

▲「吃到飽千元有找」青焰牛排館進駐麗寶福容。（圖／路易莎提供）

▲青焰牛排館進駐美麗信花園酒店。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

「青焰炭火熟成牛排」是路易莎跨足餐飲的品牌之一，繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗鬱金香酒店、麗寶福容大飯店後，9月8日進駐台北美麗信花園酒店，即日起開放線上訂位。

青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，主餐提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、櫻桃鴨胸、嫩煎鮭魚等10多道海陸主餐，價格千元有找，也可以只享用自助吧，每人價格600至729元（各分店價格不同）。

▲青焰牛排館自助吧可無限取用。（圖／路易莎提供）

青焰炭火熟成牛排目前已有新莊嘉軒、新竹伊普索、苗栗鬱金香及台中麗寶福容4家門市，最新分店進駐台北美麗信花園酒店，預計9月8日開幕，即日起開放9月30日前的線上訂位。

▲築間新品牌「麟德殿牛肉麵」今日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，連鎖鍋物品牌築間餐飲集團看好年產值逾50億元的牛肉麵市場，全新品牌「麟德殿牛肉麵」今日開幕，首店選址於台北市南京東路中山商圈，以「傳統X創新」為核心理念，重新詮釋牛肉麵的本真價值。

麟德殿牛肉麵菜單有牛肉（湯）麵、乾麵、飯類、滷味、燉湯及小菜，品項超過50種。牛肉麵除了一般款，還有半筋半肉、牛三寶、牛尾、牛舌等品項，價格220元起至550元，沒有肉的湯麵100元就吃得到。另外還有乾麵選項，口味有半筋半肉、牛三寶、牛尾牛肚，以及牛油乾拌麵、紅油臭豆腐乾拌麵及麻醬乾拌麵，售價70元至300元。

▲要價1500元的滿漢五福牛肉麵是店裡招牌，重達2.8公斤。（圖／記者黃士原攝）

其中要價1500元的滿漢五福牛肉麵是店裡招牌，重達2.8公斤，每日限量供應，選用炙烤羽下牛、牛腱心、牛尾、牛筋與牛肚，冷藏羽下牛僅以昆布椒鹽簡單提味，7分熟鎖住粉嫩肉質與脂香。店家建議先獨享羽下牛的炙香純粹，再感受與湯頭交融的韻味。不吃牛的顧客，也可選擇胡椒豬肚軟排骨麵、老火干貝舒肥雞麵。

