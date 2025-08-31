Krispy Kreme「濃餡開心果」快閃回歸　貝果塞滿濃郁卡士達醬

▲Krispy Kreme「濃餡開心果（下）」快閃回歸。（圖／Krispy Kreme提供）

記者蕭筠／台北報導

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」今年6月開賣開心果系列甜甜圈，其中英國爆紅的「濃餡開心果」深受歡迎，下架後讓大批鐵粉頻敲碗追加。聽見粉絲心聲，業者宣布濃餡開心果將於9月1日至9月10日快閃回歸。

Krispy Kreme「濃餡開心果」快閃回歸，選用厚實夾心貝果包裹著濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴，每顆售價75元，9月1日至9月10日於全門市限時上市，數量有限、售完即止。

▲COLD STONE跨界聯名吉伊卡哇推出2款限定冰品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，COLD STONE近日也跨界聯名吉伊卡哇推出2款限定冰品，「QQ烤布蕾」選用烤布蕾冰淇淋拌入香濃焦糖醬、酥脆餅乾，再撒上Q彈黑糖珍Q增添口感，最後放上吉伊卡哇和小八的超萌插卡；「脆脆烤布蕾」則同樣選用烤布蕾冰淇淋做為基底，結合濕潤海綿蛋糕、焦糖脆丁及千層酥片，插卡部分則搭配吉伊卡哇和烏薩奇，售價255元起。

▲吉伊卡哇角色徽章別針須加價獲得。

此次聯名更打造吉伊卡哇專屬紙杯、專屬造型湯匙，須購買聯名冰品才可獲得；再加碼推出超可愛吉伊卡哇角色徽章別針，有吉伊卡哇、小八及烏薩奇共3款造型，凡點購「極致系列」冰淇淋即可享99元加價購1個，隨機出貨，數量有限、售完為止。以上聯名至10月2日前在直營門市限時開賣。