ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

鮮茶道、CoCo「指定飲品買1送1」　外送限定

▲▼鮮茶道。（圖／鮮茶道提供）

▲手搖飲祭出限時買1送1優惠。（示意圖／鮮茶道提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日，手搖飲祭出最新「買1送1」超殺優惠，鮮茶道有4款飲品可選擇，CoCo有西谷米奶茶、葡萄柚果粒茶，提醒須使用指定外送平台才可享優惠。另外，麻古茶坊、Mr.Wish 則推免費加料活動。

▲▼CoCo葡萄柚果粒茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo葡萄柚果粒茶買1送1。（圖／CoCo提供）

●鮮茶道
鮮茶道即日起至9月9日祭出「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「一番極品抹茶奶綠」、「一番極品抹茶奶蓋」、「英倫奶茶」、「伯爵奶茶」，須使用外送平台Uber Eats，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

●CoCo
CoCo即日起至9月16日有「2大飲品買1送1」，品項包括「葡萄柚果粒茶（L）」、「西谷米奶茶（L）」，須使用外送平台Uber Eats，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

●麻古茶坊
麻古茶坊全門市祭出「免費加料」優惠，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，加料品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選，提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。

●Mr.Wish 
Mr.Wish全門市也有「免費加料」活動，只要購買「黑糖珍珠碎碎冰」造型罐系列飲品，且向店員說「我要加珍珠」，即可享免費加波霸珍珠1次。

【你可能也想看】

►全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

關鍵字： 美食情報 美食雲 買1送1 手搖飲 鮮茶道 CoCo

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

推薦閱讀

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

2大手搖飲限時買1送1

2大手搖飲限時買1送1

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

中山不限時咖啡廳！有免費網路＋插座

中山不限時咖啡廳！有免費網路＋插座

阿里山秋季最Chill玩法！五奇美景＋秘境路線一次蒐集

阿里山秋季最Chill玩法！五奇美景＋秘境路線一次蒐集

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

大稻埕8分鐘「800米千輪煙火」明壓軸

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

福容台北一館「福粵樓」推吃到飽

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅超美

熱門行程

最新新聞更多

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

2大手搖飲限時買1送1

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366