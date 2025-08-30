鮮茶道、CoCo「指定飲品買1送1」　外送限定

▲手搖飲祭出限時買1送1優惠。（示意圖／鮮茶道提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日，手搖飲祭出最新「買1送1」超殺優惠，鮮茶道有4款飲品可選擇，CoCo有西谷米奶茶、葡萄柚果粒茶，提醒須使用指定外送平台才可享優惠。另外，麻古茶坊、Mr.Wish 則推免費加料活動。

▲CoCo葡萄柚果粒茶買1送1。（圖／CoCo提供）

●鮮茶道

鮮茶道即日起至9月9日祭出「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「一番極品抹茶奶綠」、「一番極品抹茶奶蓋」、「英倫奶茶」、「伯爵奶茶」，須使用外送平台Uber Eats，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

●CoCo

CoCo即日起至9月16日有「2大飲品買1送1」，品項包括「葡萄柚果粒茶（L）」、「西谷米奶茶（L）」，須使用外送平台Uber Eats，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

●麻古茶坊

麻古茶坊全門市祭出「免費加料」優惠，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，加料品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選，提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。

●Mr.Wish

Mr.Wish全門市也有「免費加料」活動，只要購買「黑糖珍珠碎碎冰」造型罐系列飲品，且向店員說「我要加珍珠」，即可享免費加波霸珍珠1次。