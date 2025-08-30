ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新月橋超萌亮點！巨型「兔兔Q」3氣偶登場　還能順遊濕地藝術季

▲3隻兔兔Q在新月橋。（圖／新北市高灘處提供）

▲4.7公尺高的「兔兔Q」在新月廣場。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

近5公尺高的「兔兔Q」現身新北河濱！今年高灘處攜手新銳藝術家Alan Hong，創作出3座高達4.7公尺、3.5公尺與4.2公尺的巨型氣偶，9月1日至10月31日在新月橋及新月廣場（新莊端）限定登場，勢必成為中秋最萌打卡點。

▲3隻兔兔Q在新月橋。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼新月橋上有兩隻「兔兔Q」巨型氣偶正在看風景，與夜間光雕相映成趣。

▲3隻兔兔Q在新月橋。（圖／新北市高灘處提供）

高灘處指出，創作IP「雲朵阿Q」聞名的Alan Hong，本次以弧形新月橋為靈感設計出「兔兔Q」，軟綿可愛的造型搭配夜間光雕，為河畔增添滿滿療癒氣息，民眾可以趁著秋高氣爽的季節，與「兔兔Q」一同放慢腳步，品味河岸的悠閒氛圍。

▲3隻兔兔Q在新月橋。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼3隻兔兔Q在新月橋、新月廣場擺到10月底，陪民眾過中秋佳節。

▲3隻兔兔Q在新月橋。（圖／新北市高灘處提供）

不只超萌「兔兔Q」，新北年度盛事「新北濕地藝術季」也將於10月4日在新海濕地二期（新月橋板橋端）開跑。今年以「種籽」為主題，集結台灣環境藝術家李蕢等多位青年藝術家，以及來自墨西哥、馬來西亞等地的國際藝術家，一同推出14組作品，串聯水岸與濕地文化，呈現藝術與自然的獨特對話。

▲2023新北濕地藝術季,新月橋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新北濕地藝術季。（資料照／記者彭懷玉攝）

新月橋及新月廣場交通資訊：
1.捷運：搭乘捷運新莊線至「新莊」站下車，2號出口離站，右轉新莊路214巷，至新莊路右轉，至武前街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達。 

2.公車：搭乘235、801、802等線公車至「捷運新莊站(新莊郵局)」或「新泰路口」下車，沿著新泰路往堤防方向走，至碧江街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達。

3.自行開車：可GOOGLE導航到「新月橋停車場」，停好車過馬路即可到達。

關鍵字： 新北市旅遊 雲朵阿Q 新月橋 兔兔Q 新月廣場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【差點快把自己給噎死】挑戰跟著男友的速度吃飯

推薦閱讀

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

2大手搖飲限時買1送1

2大手搖飲限時買1送1

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

中山不限時咖啡廳！有免費網路＋插座

中山不限時咖啡廳！有免費網路＋插座

阿里山秋季最Chill玩法！五奇美景＋秘境路線一次蒐集

阿里山秋季最Chill玩法！五奇美景＋秘境路線一次蒐集

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

大稻埕8分鐘「800米千輪煙火」明壓軸

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

福容台北一館「福粵樓」推吃到飽

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

南投杉林溪「6千棵波波草」轉紅超美

熱門行程

最新新聞更多

全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

COLD STONE豪撒冰淇淋買1送1券

踏入摩洛哥「夢幻藍城」舍夫沙萬！

台中高美濕地棧道維修　9／15起部分封閉

摩斯漢堡限時1個月推開學超省優惠

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

2大手搖飲限時買1送1

台南新光三越小北門餐飲優惠整理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366