新月橋超萌亮點！巨型「兔兔Q」3氣偶登場　還能順遊濕地藝術季

▲4.7公尺高的「兔兔Q」在新月廣場。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

近5公尺高的「兔兔Q」現身新北河濱！今年高灘處攜手新銳藝術家Alan Hong，創作出3座高達4.7公尺、3.5公尺與4.2公尺的巨型氣偶，9月1日至10月31日在新月橋及新月廣場（新莊端）限定登場，勢必成為中秋最萌打卡點。

▲▼新月橋上有兩隻「兔兔Q」巨型氣偶正在看風景，與夜間光雕相映成趣。



高灘處指出，創作IP「雲朵阿Q」聞名的Alan Hong，本次以弧形新月橋為靈感設計出「兔兔Q」，軟綿可愛的造型搭配夜間光雕，為河畔增添滿滿療癒氣息，民眾可以趁著秋高氣爽的季節，與「兔兔Q」一同放慢腳步，品味河岸的悠閒氛圍。

▲▼3隻兔兔Q在新月橋、新月廣場擺到10月底，陪民眾過中秋佳節。



不只超萌「兔兔Q」，新北年度盛事「新北濕地藝術季」也將於10月4日在新海濕地二期（新月橋板橋端）開跑。今年以「種籽」為主題，集結台灣環境藝術家李蕢等多位青年藝術家，以及來自墨西哥、馬來西亞等地的國際藝術家，一同推出14組作品，串聯水岸與濕地文化，呈現藝術與自然的獨特對話。

▲新北濕地藝術季。（資料照／記者彭懷玉攝）



新月橋及新月廣場交通資訊：

1.捷運：搭乘捷運新莊線至「新莊」站下車，2號出口離站，右轉新莊路214巷，至新莊路右轉，至武前街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達。



2.公車：搭乘235、801、802等線公車至「捷運新莊站(新莊郵局)」或「新泰路口」下車，沿著新泰路往堤防方向走，至碧江街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達。



3.自行開車：可GOOGLE導航到「新月橋停車場」，停好車過馬路即可到達。