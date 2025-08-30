台南新光三越小北門餐飲優惠整理　珍奶、燒肉丼飯買1送1

▲丸亀製麵跨足燒肉丼！「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

新光三越旗下最新的台南小北門店昨天開始試營運，進駐的餐飲品牌紛紛推出各種優惠吸客，像是「山牛將」、「春水堂」祭出燒肉丼飯、珍奶買1送1，「真珠」推出身分證優惠，中2碼就送琥珀糖醋雞，而「魁力屋」也送拉麵招待券，以下整理各家好康資訊。

▲魁力屋拉麵。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

魁力屋

首度登台就選擇進駐新光三越台南小北門店的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味。8月31日前，每日前50名消費贈送拉麵招待券1張（下次消費時使用）。

▲真珠台灣佳味小北門店推出身分證優惠。（圖／饗賓提供）

真珠

歡慶第10家門市開幕，小北門店更推出澎派好禮多重送，9月14日前身分證字號同時有1及0，每人達內用低消即贈〈琥珀糖醋雞〉一份；11月16日前內用消費並打卡分享，可享沁涼又酸甜的〈古早味旺來冰〉。

▲日本人氣燒肉丼品牌「山牛將」台灣首店進駐新光三越台南小北門店。（圖／丸亀製麵提供）

山牛將

日本人氣燒肉丼品牌「山牛將」台灣首店進駐新光三越台南小北門店，只要成為山牛將的LINE好友，今日前50名單筆消費滿300元的好友，每人贈送5張「丼飯買1送1券」。

山牛將的燒肉丼飯159元起，選用越光米飯上澆淋靈魂醬湯，燒肉部分除了招牌原味，也可選擇添加蔥鹽或麻辣配料，原味炭燒牛肉丼（169元），加價升級蔥鹽風味（179元）或麻辣風味（189元），另有牛肉咖哩丼（189元），不吃牛的朋友可點購原味炭燒豬肉丼159元、同樣可加價升級蔥鹽風味（169元）或麻辣風味（179元），各式丼飯升級大碗另加60元。

▲9月4日前用餐並追蹤黑毛屋官方IG，出示給門店人員，即可免費獲得價值120元的芬蘭豬五花1份。（圖／乾杯提供）

黑毛屋

位於台南小北門全新商場4樓的黑毛屋，是台南的第4家店，占地46坪、提供45客席。主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大經典日式鍋物，搭配嚴選日本A5和牛、PURE RARE芬蘭豬等優質肉品，套餐380元起。慶祝開幕，9月4日前用餐並追蹤黑毛屋官方IG，出示給門店人員，即可免費獲得價值120元的芬蘭豬五花1份。

▲八色烤肉mini主打專為單人設計的韓式烤肉。（圖／八色烤肉提供）

八色烤肉mini

即日起至8月31日點購人氣商品「醬淋烤牛肉」，即享免費增量50%，每日限量30份；8月29日至9月4日到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券1張；8月29日至9月30日，加入八色烤肉mini會員，憑會員畫面再享套餐白飯免費升級「韓式紫米拌飯」，數量有限，送完為止。

▲添好運小北門店開幕也推出會員限定優惠。（圖／添好運提供）

添好運

開幕活動期間，凡至該門店消費滿1600元即可獲一次打彈珠機會（每次3球），好運獎項包含：VIP貴賓優惠卡、添大好運悠遊卡、現金折價券、好運商品兌換券、飲品兌換券多項好禮。另還有小北門店開幕會員限定優惠（依現場公告為準）。

▲PRESERVE-完美大早餐。（圖／業者提供）

PRESERVE

PRESERVE由MiaCucina在2023年推出的蔬食新品牌，不使用任何添加物，講究顧客健康吃的質與量，研發出鷹嘴豆丸、手工義大利麵條、沙拉佐醬、漢堡的麵包以及西式點心等餐點。這次進駐台南小北門店，消費滿2500元贈送可愛酪梨帆布提袋（試營運首月），消費滿2500元贈送餐點招待券（試營運第2個月）、上傳IG限動或貼文標記品牌官方帳號送可頌1顆（試營運首月）。

▲春水堂小北門店推出獨家限定「開心果焙茶拿鐵系列」。（圖／春水堂提供）

春水堂

春水堂小北門店8月31日前祭出滿額優惠，單筆消費滿999元送珍珠奶茶買1送1券1張，每日限量50張；9月1日起單筆消費滿999元送春水堂經典木蓋茶倉1個，限量共50個，送完為止、不累贈；8月29日至9月7日還有情人節限定套餐769元。

▲一〇八抹茶茶廊小北門店找來「舊來發餅舖」聯手推出獨家「宇治抹茶椪餅」。（圖／一〇八抹茶茶廊提供）

一〇八抹茶茶廊

8月31日前可享「綜合霜淇淋買1送1」，每日限量300組；9月1日至9月7日推「大判燒買5送1」，以價低者贈送；9月1日至9月14日「蕨餅盒2盒優惠價399元」；9月1日起單筆消費滿500元再送「大判燒環保袋」1個，隨機花色、限量200個。

▲本村炸雞炸雞年糕。（圖／業者提供）

本村炸雞

開幕首7日可享買本村炸雞M號加1元升級「炸雞年糕」；9月下旬再推第2波加碼活動，可享4人同行內用即送韓式飯糰1份。