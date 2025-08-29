大稻埕480秒壓軸煙火明登場　「800米寬、千輪煙花」亮點揭秘

▲「2025大稻埕夏日節」最終場煙火將在明（30日）晚8點登場。（圖／觀傳局提供）



記者彭懷玉／台北報導

「2025大稻埕夏日節」最終場煙火將在明（30日）晚間8點登場，480秒不間斷施放、面寬達800公尺，以及首次展出千輪煙火，堪稱壓軸煙火的三大亮點。《ETtoday新聞雲》特別詢問觀傳局特色所在，民眾觀賞時不妨多留意這些細節。

明晚480秒煙火以「愛情來得正是時候」為主題，觀傳局長余祥透露，煙火施放是以2個鐵製平台船，外加7個特效平台，施放面寬達800公尺，較去年增加100公尺。

▲2025大稻埕首場煙火就吸引了逾6.6萬人次參與。（圖／記者徐文彬攝）



不僅結合金閃冠、銀白柳樹、繁花牡丹、藍色煙花、魔法紅心、3D牡丹環與3D燈籠等多種特效，近年來在日台間引發話題的大型千輪煙火「埕彩千輪」將首次出現。觀傳局解釋，不同於一般煙火，亮點在於彈體爆開後，會釋放出大量小彈向四周擴散，形成短暫2至3秒空白，隨後才在空中定位綻放，彷彿百花爭豔般令人驚豔。

「埕彩千輪」以紅、綠、藍、紫四色斑千輪，並搭配多樣愛心造型，交織出浪漫而震撼的視覺饗宴。隨著煙火逐層推進，紅藍金等色彩和水上爆破互相輝映，為盛夏畫下浪漫的句點。

音樂展演將以迪化街永樂廣場、大稻埕碼頭「雙主場」形式展開，30日下午2點30分至5點，迪化街永樂廣場「埕．唱」將由桑尼、Tickle Tickle 癢癢、粗大Band、打倒三明治等新生代音樂人接力演出。

▲迪化街永樂廣場、大稻埕碼頭「雙主場」形式展開。（圖／觀傳局提供）



而大稻埕碼頭（延平河濱公園）4號水門主舞台則自下午4點30分起，以「愛情來得正是時候」主題，邀請蕎、胡恂舞、溫室雜草、呂允、公館青少年、陳華、怕胖團、宇宙人等實力歌手與樂團輪番登台，深情歌聲與多元曲風，營造浪漫氛圍。

現場還有文創市集及胖卡美食餐車，不怕餓肚子。同時，台北自來水事業處也設置「杜鵑花直飲台」，方便民眾飲用台北好水。

▲30日周邊市區道路將實施交通管制，並視現場狀況彈性擴大範圍，點圖放大。（圖／觀傳局提供）



觀傳局提醒，30日活動當日晚間6點至11點，周邊市區道路將實施交通管制，並視現場狀況彈性擴大範圍；公車班次也會因應人潮加密。大稻埕碼頭淡3號至淡5號水門，當日上午6點起將改為「只出不進」；淡1號至淡6號水門則自下午3點半起全面禁止車輛通行。

建議民眾搭乘捷運中和新蘆線至大橋頭站、淡水信義線至雙連站，或松山新店線至北門站，其中以北門站步行至5號水門最近，約10分鐘步行時間。觀傳局呼籲，場域內人潮密集，觀賞煙火時務必保持秩序，避免推擠或攀爬高處，以確保安全。