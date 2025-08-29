手搖飲「七夕優惠」懶人包　飲料買1送1、任選2杯99元

▲各大手搖飲七夕優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

今天是七夕情人節，《ETtoday新聞雲》整理各大手搖飲限時優惠，不僅有指定飲品買1送1、第2杯10元、免費加料，還可享2杯99元甜蜜好康。

●御私藏Cozy Tea Loft

御私藏全門市即日起至8月31日祭出「戀愛莓好第2杯10元」七夕優惠，2杯特價100元，每杯只要50元，現省40元；戀愛莓好是選用清爽酸甜莓果綠茶做為基底，加入滑嫩的鮮奶酪增添口感，頂層再淋上濃郁草莓奶蓋。

●五桐號

五桐號即日起至8月31日「老鹽梅子（中杯）」、「玄米蕎麥（中杯）」買1送1，須使用外送平台Uber Eats才可享優惠，數量有限、售完為止，詳細資訊依平台APP為主。

●一手私藏世界紅茶

一手私藏世界紅茶即日起至9月5日祭出「買6送1」限時優惠，期間凡透過「你訂線上點」選擇自取或外送，即可享全品項買6送1，提醒訂單須滿250元，等於點6杯免費再喝35元飲品1杯。

●茶湯會

茶湯會即日起至9月7日推出「1+1任選99元」七夕優惠，任選A、B各1杯飲品可享99元組合優惠價，A區品項有「黑朵奶蓋荔枝四季春」、「黑朵奶蓋荔枝百香綠」、「玫瑰荔枝紅」、「玫瑰荔枝愛玉四季春」；B區品項有「碳燒鐵觀音」、「四季春」、「功夫紅茶」、「特級翡翠綠」，限街邊門市使用，無購買組數限制。

●CoCo

CoCo即日起指定飲品任選2杯99元，優惠品項包括「芒果冰沙」「HPP楊枝甘露（M）」、「28茉輕乳茶」、「28茉粉角輕乳茶」、「珍珠奶茶」、「檸檬奇遇桔」、「綠茶養樂多」、「葡萄柚果粒茶」， 全門市及都可訂平台皆享優惠。

▲Mr.Wish全門市「免費加料」優惠。（圖／Mr.Wish提供）

●Mr.Wish

Mr.Wish即日起於全門市購買「黑糖珍珠碎碎冰」造型罐系列飲品，且向店員說「我要加珍珠」，即可享免費加波霸珍珠1次。

凡來店單筆消費滿85元或透過2大外送平台（Uber Eats、foodpanda）下單滿150元，還可獲得刮刮卡1張，有機會抽中歌詩達郵輪的「日本5天4夜雙人行程」、星宇航空「台北-大阪來回機票」等好禮。

●麻古茶坊

麻古茶坊全門市只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，加料品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選。

提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。