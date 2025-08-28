桃園「珍珠海岸音樂節」明起3天開跑　順遊彩虹橋、石滬賞夕陽

▲桃園竹圍漁港。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

首屆「桃園珍珠海岸國際音樂節」明（29日）至31日在竹圍漁港登場，不僅有超強卡司、NBA球星體育活動，還能一邊吹風聽音樂，一邊大啖漁港海味。打算前往的旅客不妨從新屋漂流木公園開始，沿途走訪草漯沙丘地質公園、許厝港溼地，傍晚可以在漁港內彩虹橋、豬鼻子沙灘賞夕陽。

▲許厝港溼地。



珍珠海岸綿延46公里，沿線漁港、石滬、沙丘、燈塔與藻礁自然景觀編織出珍珠般閃耀的風光。推薦遊客趁音樂節之際，規劃一趟西濱追海風之旅，從新屋漂流木公園、百年石滬、永安漁港一路玩到竹圍漁港；傍晚賞彩虹橋夕陽，再進會場享受音樂與美食。

▲白沙岬燈塔是桃園第一座縣定古蹟，也是國定歷史地標。



沿線還有多處必訪亮點，白沙岬燈塔雪白塔身矗立海天之間，是桃園第一座縣定古蹟，也是國定歷史地標；許厝港濕地則是國際級候鳥棲地，每年吸引超過200種鳥類南遷停駐。

▲草漯沙丘。



永安漁港擁有龍蝦造型觀光漁市，並有兩道透明螺旋梯，而永安觀海橋是永安漁港的一座跨港大橋，每逢傍晚5點後點亮整條橋，映照海面上格外浪漫；而竹圍漁港則以漁產直銷中心與旋轉餐廳海景著名。若想體驗獨特的海岸文化，新屋石滬絕對不可錯過，先民徒手堆砌的「海上長城」，至今仍是觀察潮間帶生態的珍貴場域。

▲▼觀新藻礁；百年石滬。

不開車的民眾，白天則可透過機場捷運遊玩沿線景點，包含A17的橫山書法藝術館、A18的華泰名品城及Xpark、A19的環球購物中心，傍晚再到A11搭乘音樂節接駁車前往活動會場。