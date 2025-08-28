ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
王品「青花驕」首度進軍新竹　竹北光明店9/1開幕

▲青花驕雙人青花宴。（圖／王品提供）

▲王品「青花驕」首度進軍新竹。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團「青花驕麻辣鍋」首度進軍新竹，竹北光明店9月1日開幕，同時回饋在地居民，9月15日前點用故宮4人套餐享88折。另外，9月30日前，憑瘋美食優惠券到店消費，即贈特色綜合丸；帶著開幕DM用餐，也可獲得特色綜合丸或牛培根加菜好禮。

青花驕是王品集團旗下火鍋品牌，為了有別於市場上各家麻辣鍋，王品特別進行市調，最後決定了青花驕麻辣鍋的口味是先辣、香，而後麻，使用重慶江津九葉青、有中國四大椒之稱的青花椒，除了在熬煮鍋底使用之外，上桌之後還會提供沒有乾燥過的青花椒，讓客人親自搗碎加入鍋中，讓麻辣口感的鍋底多了清新的果香味。

▲慶祝竹北光明店開幕，9月1日至9月15日點故宮4人套餐，立即享88折優惠。

青花驕目前全台有11家分店，分布在大台北、桃園、台中及高雄，業者今日宣布進軍新竹與台南，竹北光明店9月1日開幕，而台南新光新天地店也將於9月12日接力登場，成為品牌的第13家店。

慶祝竹北光明店開幕，9月1日至9月15日點故宮4人套餐，立即享88折優惠；9月30日前到店開鍋，點餐時秀出王品瘋美食優惠券，立即能獲得特色綜合丸。或出示開幕DM也能領取特色綜合丸或是牛培根好禮。

▲Potato Corner將在雙北增開2家店。（圖／記者黃士原攝）

另外，以現點現炸、現拌調味風靡全球的薯條品牌「Potato Corner」，台灣首店8月初正式開幕，首波提供4款經典風味，以及捲捲薯、雞米花2款人氣小點。繼第1家店後，品牌也積極展店，除了近期即將開幕的新店裕隆城店、京站店，新竹巨城與台中新光三越分店也在籌備中。

Potato Corner是源自於菲律賓的知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市。該品牌以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名，像是起司、烤肉BBQ（辣味）、烤肉BBQ（原味）、芥末、松露與肉桂糖，被網友封為「全世界最好吃的薯條」，也是國人到菲律賓、泰國旅遊必吃速食。

