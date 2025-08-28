COLD STONE推「吉伊卡哇冰淇淋」　可加價購3款造型徽章

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE驚喜找來日本人氣漫畫《吉伊卡哇》合作，以烤布蕾冰淇淋做為主角推出2款聯名甜點冰淇淋，不僅有吉伊卡哇專屬紙杯、插卡、湯匙，可以看到吉伊卡哇、小八及烏薩奇的可愛身影，更加碼打造3款聯名徽章，8月29日起於全門市限時上市，售完為止。

▲COLD STONE跨界聯名吉伊卡哇推出2款冰品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲2款聯名冰皆搭配吉伊卡哇專屬紙杯、插卡及湯匙。

COLD STONE跨界聯名吉伊卡哇推出2款限定冰品，「QQ烤布蕾」選用烤布蕾冰淇淋拌入香濃焦糖醬、酥脆餅乾，再撒上Q彈黑糖珍Q增添口感，最後放上吉伊卡哇和小八的超萌插卡；「脆脆烤布蕾」則同樣選用烤布蕾冰淇淋做為基底，結合濕潤海綿蛋糕、焦糖脆丁及千層酥片，插卡部分則搭配吉伊卡哇和烏薩奇，十分可愛，售價255元起。

▲3款吉伊卡哇角色徽章別針。

此次聯名更打造吉伊卡哇專屬紙杯、專屬造型湯匙，須購買聯名冰品才可獲得；再加碼推出超可愛吉伊卡哇角色徽章別針，有吉伊卡哇、小八及烏薩奇共3款造型，凡點購「極致系列」冰淇淋即可享99元加價購1個，隨機出貨，數量有限、售完為止。以上聯名將於8月29日起至10月2日在直營門市限時開賣。

▲Lady M推七夕限定炙燒焦糖起司千層蛋糕。（圖／Lady M提供）

另外，為迎接七夕情人節，Lady M即日起至8月31日推出全新「炙燒焦糖起司千層蛋糕」，底層鋪上主廚自製全麥酥餅，增添鹹香酥脆口感，接著堆疊香濃奶油起司搭配清爽檸檬千層，最後灑上糖粉以高溫炙燒成琥珀色焦糖，打造苦甜交織滋味，炙燒後的起司蛋糕入口即化，還帶有微酸檸檬香，單點售價290元，限內用，有低消限制。

還有2款七夕限定套餐，「七夕心動雙人套餐」內含炙燒焦糖起司千層蛋糕1個+任選切片蛋糕1個+任選飲品2杯，售價820元；「七夕寵愛獨享套餐」內含炙燒焦糖起司千層蛋糕1個+任選飲品1杯，售價420元，提醒切片蛋糕限280元以內、飲品170元以內，超過可補差額。