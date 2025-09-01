ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

冬天是追極光的最佳時節，傳說中，只要親眼見到極光，就能幸福一輩子，因此「一生至少要去一次」成了旅人的共同心願。放眼全球，北歐的芬蘭與冰島、加拿大的黃刀鎮，以及美國的阿拉斯加，都是觀賞極光的夢幻地點，不只看光影舞動，更是能留下滿滿打卡回憶的夢想之旅。

北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火（圖／shutterstock）

▲從玻璃極光屋，欣賞歐若拉女神婆娑漫舞。

在北歐，冰島向來以「冰火交融之國」聞名，白雪覆蓋的藍冰洞宛如電影場景，而在潟湖溫泉裡泡湯、等極光，更是專屬的奇幻體驗。芬蘭是極光愛好者的天堂，住進玻璃極光屋，舒舒服服躺在床上，就能仰望滿天星斗與極光奇景。旅途中，還能補撈帝王蟹、體驗滑雪、狗拉雪橇與雪上摩托車，或登上破冰船出航，親身感受冰上漂浮的震撼；或搭乘星空特快車，穿梭極地雪景。此外，也一定要去拜訪聖誕老人村，為旅程增添一抹童話色彩。

北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火（圖／shutterstock）

▲神祕極光，像上帝的煙火，也像舞動的精靈。

加拿大黃刀鎮，同樣是全球熱門的極光勝地。極光村裡的玻璃帳篷，能讓旅人一邊喝著熱飲、一邊靜待極光登場，浪漫又溫暖。想要更深入體驗當地生活，可以坐上狗拉雪橇，感受速度帶來的暢快，或是搭乘雪上摩托車，馳騁在雪原中，體驗心跳加速的快感。若旅程安排轉機經過美國西雅圖，還能順道打卡太空針塔、逛派克市場、朝聖星巴克創始店，讓這趟極光之旅，玩得更精彩超值。

北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火（圖／shutterstock）

▲在阿拉斯加，實地接觸冰雕博物館、冰城堡，品飲冰杯特調雞尾酒。

阿拉斯加冬日，是真正的冰雪世界。沉浸於珍娜溫泉裡，仰望著夜空，看極光像精靈般在頭頂舞動，冷熱交錯的奇妙體驗，令人終生難忘。愛吃海鮮的旅人，更不能錯過當地肥美多汁的阿拉斯加帝王蟹。除此之外，還可隨著冬季極光列車，穿越被白雪覆蓋的大地，或是挑戰冰川健行，近距離感受極地自然的壯麗。

北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火（圖／shutterstock）

▲狗拉雪橇，是雪地很受歡迎的趣味體驗。

