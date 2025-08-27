Mr.Wish「黑糖珍珠碎碎冰」免費加料　消費滿額再抽機票

▲Mr.Wish推出免費加波霸珍珠優惠。（圖／Mr.Wish提供）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「Mr.Wish」今年7月開賣創意新品「黑糖珍珠碎碎冰」，把黑糖波霸奶茶打碎成冰沙，打造「碎珍珠」的獨特微嚼感，掀起討論。這次業者宣布推出加碼優惠，即日起只要購買黑糖珍珠碎碎冰造型罐系列飲品即可享「波霸珍珠免費加」。

▲須購買黑糖珍珠碎碎冰造型罐系列飲品才可享優惠。

Mr.Wish即日起於全門市祭出「免費加料」活動，只要購買「黑糖珍珠碎碎冰」造型罐系列飲品，且向店員說「我要加珍珠」，即可享免費加波霸珍珠1次，除了可以吃到融合在冰沙中的碎珍珠外，還有完整Q彈的波霸珍珠，打造雙重咀嚼口感。

凡來店單筆消費滿85元或透過2大外送平台（Uber Eats、foodpanda）下單150元，還可獲得刮刮卡1張，有機會抽中歌詩達郵輪的「日本5天4夜雙人行程」、星宇航空「台北-大阪來回機票」等好禮。

▲五桐號祭出2大飲品限時買1送1。（圖／五桐號提供）

另外，五桐號至8月31日前「老鹽梅子（中杯）」、「玄米蕎麥（中杯）」同品項買1送1，須使用外送平台Uber Eats；CoCo至9月3日前則推「粉角檸檬冬瓜（大杯）」、「粉角奶茶（大杯）」同品項買1送1，須使用外送平台foodpanda，以上優惠數量有限、售完為止，詳細活動內容依各平台APP為主。