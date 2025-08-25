ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
石岡熱氣球嘉年華「7順遊景點」　有宮崎駿神木場景、加碼人氣美食

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲石岡熱氣球嘉年華將於8月29日起一連三天登場。（資料照／台中市石岡區公所提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025台中石岡熱氣球嘉年華」將於8月29日至31日在土牛運動公園開跑，愛媛縣的「蜜柑狗狗」等15顆造型熱氣球接力升空，為夏末初秋天空增添趣味。觀賞熱氣球前後，不妨提前規劃石岡順遊路線，包含石岡水壩、五福臨門神木、東豐自行車道與九房童話彩繪村等，豐富一整天或二天一夜的山城小旅行。

▲台中石岡熱氣球嘉年華順遊景點。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲▼石岡水壩也是知名賞鳥勝地；五福臨門神木五樹共生、盤根錯節，宛如闖進宮崎駿動畫場景。

▲台中石岡熱氣球嘉年華順遊景點。（圖／台中市石岡區公所提供）

台中市民政局介紹，壯闊的石岡水壩不僅是台中重要水源地，更是知名賞鳥勝地；神秘的五福臨門神木五樹共生、盤根錯節，宛如闖進宮崎駿動畫中；而全台首條鐵道改建的東豐自行車道，沿途田園與綠蔭相伴，騎行經過0蛋月台、梅子鐵橋，別具一番驚喜。喜愛童趣氛圍的遊客，也可前往九房童話3D彩繪村，重現三隻小豬、愛麗絲夢遊仙境等經典故事場景。

▲台中石岡熱氣球嘉年華順遊景點。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲▼0蛋月台等地標成為騎行間的驚喜；九房童話世界3d彩繪村。

▲台中石岡熱氣球嘉年華順遊景點。（圖／台中市石岡區公所提供）

此外，石岡還有電火圳生態步道、土牛客家文化館及鄰近的東勢客家文化園區，可以更深度走進自然與體驗人文。當地美食也不容錯過，紅糟龍眼米糕、蜂巢蛋糕、石山丘吐司，以及高接梨、椪柑等鮮甜水果，都是旅客必買伴手禮。

▲台中石岡熱氣球嘉年華順遊景點。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲▼石岡盛產的椪柑清甜多汁；每日限量供應的石山丘吐司是必買伴手禮。

▲台中石岡熱氣球嘉年華順遊景點。（圖／台中市石岡區公所提供）

若想用餐，仙塘跡農園餐廳、土牛客家小吃、石岡担担麵及私房料理賴家婆婆等在地餐廳，為人氣用餐選擇，建議民眾提前預約，以免久候。

▲台中石岡熱氣球嘉年華順遊景點。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲豐盛客家菜餚。
石岡區長徐天龍表示，今年熱氣球嘉年華結合市集與在地特色，希望遊客在欣賞繽紛熱氣球之餘，也能深度感受石岡山城的自然景致、文化底蘊與美食魅力。

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲石岡熱氣球今年體驗規劃上、下午共6場。（資料照／台中市石岡區公所提供）
石岡區公所說明，今年熱氣球體驗規劃上、下午共6場，上午場為每日上午5點至7點30分；下午場則為每日下午4點至6點30分，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張。

關鍵字： 台中旅遊 2025台中石岡熱氣球嘉年華 土牛運動公園 石岡水壩 熱氣球 親子旅遊 石岡景點 五福臨門神木 東豐自行車道 九房童話3D彩繪村 電火圳生態步道 土牛客家文化館 東勢客家文化園區

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

